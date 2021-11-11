Конфіскація авто та штрафи до 170 тисяч: в Україні завершилося пільгове розмитнення "євроблях"

Власників нерозмитнених авто чекає штраф / УНІАН

В Україні 11 листопада 2021 року закінчився термін пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Водіїв та власників транспорту, який своєчасно не був вивезений за межі країни, почнуть штрафувати на 8500-170 тис. грн і вище, повідомили в юркомпанії "Дорожній адвокат".

Повноваження штрафувати є як у поліції, так і у митниці

Згідно з КУпАП, штраф за керування євробляхою особою, яка не ввозила авто в Україну, становить 8500 грн. Відповідну постанову поліція виписує на місці зупинки.

При повторному порушенні цим же водієм протягом року сума штрафу зросте до 17 тис.грн. У цьому випадку має місце позбавлення прав на 1 рік і конфіскація авто або без неї. Рішення про такі заходи на підставі протоколу приймає суд.

Кого оштрафують на 170 тисяч

Водночас штрафи поліції можуть паралельно супроводжуватися покаранням з боку митниці. Оскільки патрульні при виявленні авто на іноземній реєстрації, яке порушило 30-денний термін перебування в Україні, передають дані Держмитслужбі. Останні можуть оштрафувати власника такого транспорту на 170 тис. грн і конфіскувати авто на підставі Митного кодексу. У цьому випадку остаточне рішення також приймає суд.

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читайте такожЄвробляхери заблокували Раду і висунули жорстку умову нардепамПри цьому отримання та сплата штрафу не звільняє власника від обов'язку вивезти євробляху за межі України. В іншому випадку йому загрожує штраф у розмірі 300% від несплаченої суми митних платежів. Юристи пояснюють, що ця сума дорівнює трикратній вартості розмитнення авто.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект № 4644-д, яким внесла зміни до Митного кодексу. Закон знизив штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна було або вивезти авто за кордон, або розмитнити його в Україні.

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