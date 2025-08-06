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Імовірні терміни завершення війни в Україні: сценарій з обвалом економіки РФ

Олексій Тесля
6 серпня 2025, 11:22
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Насамперед своїм обвалом відреагує російський рубль, а також курс акцій російських компаній, упевнений Андрій Новак.
ВСУ, Фронт, Война
З'явився новий прогноз щодо термінів закінчення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Важливе із заяв Новака:

  • Російська економіка не може встояти і вже хитається
  • Насамперед своїм обвалом відреагує російський рубль

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував спроможність країни-агресора РФ до продовження бойових дій у разі запровадження нових західних санкцій.

"Російська економіка вже не може встояти і вже хитається на своїх "глиняних ногах", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт не виключає, що насамперед своїм обвалом відреагує російський рубль, а також курс акцій російських компаній.

"Якщо за цих обставин значно посилиться загальний санкційний тиск і цільовий, зокрема проти російської нафти, а паралельно відбуватиметься посилення ЗСУ, розвиток негативних економічних процесів у Росії значно прискориться. З іншого боку, в рази скоротяться можливості федерального та регіональних російських бюджетів здійснювати соціальні видатки", - упевнений він.

Водночас співрозмовник також спрогнозував можливість РФ продовжувати війну за умови дії нових санкцій.

"Якщо після 8 серпня по Росії США і Євросоюз завдадуть потужного санкційного удару, як і анонсується, то для РФ відлік буде йти не на роки, а на місяці", - додав Новак.

Прогноз завершення війни: думка експерта

Військовий аналітик і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов у розмові з Главредом висловився про можливе завершення війни в Україні.

Він зазначив, що президенту США Дональду Трампу не принциповий підсумок цього конфлікту - для нього головне, щоб збройне протистояння просто припинилося.

"Трампу потрібно домогтися лише припинення вогню - і цього буде достатньо, щоб він міг претендувати на Нобелівську премію миру", - заявив Жданов.

Прогнози завершення війни - новини за темою

Раніше у Зеленського дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни. Практично ніщо не вказує на можливість швидкого закінчення війни в Україні, вважає Ірина Верещук.

Нагадаємо, генерал США раніше назвав умову, за якої РФ визнає поразку. Генерал Кларк вказує на необхідність нарощування оборонного виробництва і посилення санкцій для досягнення миру в Україні.

Як повідомляв Главред, країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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