США намагаються всадити РФ та Україну за стіл переговорів: чим шантажує Трамп

США намагаються натиснути на Україну угодою про корисні копалини, а на РФ - санкціями та конфіскованими активами.

https://glavred.net/politics/ssha-pytayutsya-usadit-rf-i-ukrainu-za-stol-peregovorov-chem-shantazhiruet-tramp-10645181.html Посилання скопійоване

США активно тиснуть на РФ та Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/WhiteHouse

Головне:

США намагаються всадити РФ та Україну за стіл переговорів

Команда Трампа намагається натиснути та сторони, використовуючи угоду про копалини і не тільки

США намагаються "активно тиснути" на РФ та Україну, щоб посадити їх за стіл переговорів. Про це заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.

Він додав, що Вашингтон використовує метод батога та пряника, щоб натиснути на країни.

відео дня

"Те, що ви бачите зараз, це термінові спроби адміністрації Трампа, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб досягти мирного врегулювання. А це означає метод батога і пряника щодо обох сторін. Зараз активні рухи від адміністрації (Трампа, - ред.), щоб тиснути на Росію, і очевидно, на Україну також", - розповів Келлог.

Для тиску на Україну використовують угоду про корисні копалини. Також США намагаються тиснути на РФ за допомогою конфіскації активів для переозброєння, відновлення України та максимальних санкцій проти російської енергетики.

"Ширше кажучи, ця угода (щодо корисних копалин, - ред.) також передбачає партнерство між США та Україною, яке зможе підкріпити архітектуру безпеки для України на майбутнє. Якщо США мають прямий економічний інтерес в Україні, США мають і прямий інтерес у захисті своїх інвестицій, що де-факто і є гарантією безпеки для України", - додав Келлог.

В інтерв'ю CBN2 Келлог стверджує, що угода із США 28 лютого нібито могла дати Україні перевагу над РФ.

"Президент Зеленський хотів, щоб Трамп публічно виступив проти Росії. Однак президент Трамп не підходив до цього питання як до питання переваги однієї сторони над іншою. Натомість він зосереджений на мирі", — заявив він.

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Як писав Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

Раніше повідомляли, що угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України" зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

Читайте також:

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред