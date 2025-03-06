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Загроза ударів балістики РФ по містах України: експерт про гучне рішення Трампа

Олексій Тесля
6 березня 2025, 04:30
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Для українських міст може зрости загроза масованих ракетних атак, не виключає Михайло Самусь.
США, Patriot
/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Важливо:

  • Зупинка допомоги США може спровокувати масовані удари РФ
  • Росіяни можуть запускати десятки ракет по містах України

Різке скорочення військової допомоги США, зокрема, систем ППО, може спровокувати масовані удари РФ по українських містах, адже Росія спробує виснажити запаси ракет для систем Patriot.

У разі, якщо Дональд Трамп ухвалить рішення про повну заборону поставок американського озброєння в Україну, для українських міст зросте загроза масованих ракетних атак, заявив військовий експерт Михайло Самусь у коментарі Hromadske.

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"Якби європейці мали можливість розміщувати замовлення на вироблення ракет для систем Patriot у США для передачі їх Україні, це була б зовсім інша ситуація", - вважає експерт.

Загроза ударів балістики РФ по містах України: експерт про гучне рішення Трампа
/ Главред

При цьому він вважає, що рішення США про припинення допомоги Україні фактично розв'яже росіянам руки.

"Росіяни можуть вирахувати, які у нас запаси, і почати атакувати нас балістичними ракетами. Наприклад, вночі вони можуть випустити 20 ракет, потім ще 20, і так далі. Вони спробують вимотати наші запаси Patriot і дочекатися моменту, коли ракет просто не залишиться", - попередив співрозмовник.

Самусь додав, що наразі запаси ракет Patriot достатні, але в разі повної блокади поставок з боку США Україні буде складно їх поповнювати.

Раніше повідомлялося про те, що США заборонили Британії передавати розвіддані Україні. Рішення стосується британського Головного управління розвідки, шпигунських агентств і розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американський президент Дональд Трамп не зняв заборону на постачання озброєнь або іншої великої допомоги Україні. Свій виступ у Конгресі глава Білого дому присвятив, в основному, внутрішній ситуації в Штатах.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

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