"Це надовго": у Зеленського дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Практично ніщо не вказує на можливість швидкого закінчення війни в Україні, вважає Ірина Верещук.

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Ірина Верещук прокоментувала ймовірність завершення війни / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Facebook І.Верещук

Головне із заяв Верещук:

Немає ознак швидкого закінчення війни в Україні

Зміщення фокусу з війни на "не війну" демобілізує суспільство

Війна Росії проти України завершиться ще нескоро, заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго", - написала вона в соцмережі Facebook.

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На її думку, практично ніщо не вказує на можливість швидкого закінчення війни в Україні.

"Ми все одно поводимося так, ніби вона має скоро закінчитися: хтось прийде і закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме і закінчиться. Міркуємо про повоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто і ніщо реально не вказує на близьке завершення війни", - зазначила вона.

Водночас представниця Офісу президента впевнена в тому, що подібне заперечення реальності небезпечне.

"Таке зміщення фокусу з війни на "не війну" демобілізує суспільство і державу, що зменшує наші шанси перемогти в затяжній війні на витривалість. А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності та налаштуємося на тривалу війну, вона завершиться швидше і вигідніше для нас", - наголосила вона.

Водночас Верещук наголосила, що йдеться про те, наскільки сильно і наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні.

"Це той випадок, коли витривалість означає перемогу", - резюмувала вона.

Терміни закінчення війни: думка експерта

Керівник Комітету економістів України Андрій Новак, відповідаючи на запитання про можливу тривалість війни, розв'язаної РФ, висловив думку, що, незважаючи на заяви російської сторони про готовність вести бойові дії "нескінченно", на практиці їхні ресурси вичерпаються вже до кінця 2025 року або максимум - до середини 2026-го.

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Про персону: Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) - українська політична та державна діячка, заступниця глави Офісу президента, віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 2021-2024 рр. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 р. - 4 листопада 2021 р.). Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019 р., була міським головою Рави-Руської (2010-2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

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