Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по Києву

Руслана Заклінська
15 листопада 2025, 14:12
Жінка стала сьомою жертвою російської атаки.
Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по Києву
Загинула Наталія Ходемчук / Колаж: Главред, фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження, ДСНС України

Що відомо:

  • Внаслідок удару російського дрона по Києву загинула Наталя Ходемчук
  • Жінка була вдовою першого загиблого працівника ЧАЕС
  • Наталія Ходемчук отримала тяжкі опіки і померла в лікарні 15 листопада

Унаслідок удару російського "Шахеда" по багатоповерхівці в Деснянському районі Києва загинула Наталя Ходемчук - вдова першого загиблого працівника Чорнобильської АЕС Валерія Ходемчука. Жінка отримала тяжкі опіки і померла в лікарні 15 листопада. Про це повідомили в сюжеті ТСН в ефірі телемарафону.

Під час масованої атаки Росії в ніч проти 14 листопада дрон влучив у житловий будинок, де проживали працівники та ветерани Чорнобильської АЕС. Удар спричинив масштабну пожежу, кілька квартир вигоріли повністю. У своїй квартирі в момент атаки перебувала Наталя Ходемчук.

За словами заступниці директора з медичних питань КНП "Медичний центр Києва" Тетяни Бондаренко, жінка отримала 45% опіків тіла та була госпіталізована у тяжкому стані. Ускладнювальним фактором для її стану були цукровий діабет другого типу, ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба серця.

Незважаючи на зусилля медиків, врятувати Наталію не вдалося - вона стала сьомою жертвою цієї атаки. Жінка померла в лікарні вранці 15 листопада.

  Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025
    Наслідки масованої комбінованої атаки на Київ 14 листопада 2025 Фото: ДСНС
Журналістка Тамара Хрущ уточнила, що у будинку Деснянського району, постраждалому під час масованого обстрілу, жили працівники ЧАЕС і їхні родини, яких заселили туди у 1986 році після евакуації з Прип’яті.

Наталя була дружиною працівника 4-го енергоблока ЧАЕС Валерія Ходемчука, який загинув у ніч вибуху 26 квітня 1986 року. Його тіло так і не вдалося знайти під завалами реактора, а на його честь на станції встановлено меморіальну плиту.

У тому ж будинку проживає Герой України Олексій Ананенко, один із трьох працівників ЧАЕС, які після вибуху добровільно спустилися під реактор, щоб запобігти другій катастрофі. Внаслідок удару дрона його квартира також постраждала, проте сам Ананенко та його дружина не травмувалися.

Які міста можуть стати цілями нових ударів РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Росія активно накопичує ударні дрони типу "Шахед" і вже має їх достатню кількість для кількох масованих атак по українських містах.

За його словами, ймовірними цілями нових ударів можуть стати Дніпро, Харків, Запоріжжя, Львів, Одеса, а також великі міста з населенням понад півмільйона осіб. Жданов підкреслив, що наслідки атак по цих містах можуть бути серйознішими, ніж у Києві, через високу щільність населення та наявність промислової інфраструктури.

Атака РФ по Україні 14 листопада - що відомо

У ніч на 14 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Було використано 19 ракет та 430 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 419 повітряних цілей, проте були влучання ракет та дронів у 13 локаціях.

За даними ДСНС, майже в усіх районах Києва зафіксовано численні руйнування та пожежі у житлових будинках і об’єктах цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти застосували балістичні та аеробалістичні ракети. Уламками ракети "Іскандер" було пошкоджено посольство Азербайджану.

Вранці 14 листопада росіяни також завдали ракетного удару "Цирконом" по об’єктах у Сумській області.

Як повідомляв Главред, у Києві внаслідок атаки загинула літня подружня пара. Їхній син Андрій розповів, що батьки повернулися з села лише п’ять днів тому для опалювального сезону, і ворожий удар припав на квартиру, де вони мешкали.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

