Стіни обрушилися прямо на ліжко: люди дивом вижили під час атаки на Київ

Це вже друга домівка родини, яку за час повномасштабної війни знищує ворог.

РФ вдарила по будинку в Києві

Російські окупанти вдарили по Києву різними ракетами та ударними безпілотниками. Під масованою атакою були навіть житлові будинки. В одному з таких знаходиться квартира, яка внаслідок удару повністю зруйнована - ворожий дрон влетів у верхній поверх. У Мережі з'явилося відео з кадрами, на яких видно те, що залишилось від житла.

Власниця квартири зізнається, що вони дивом лишились живі. Ліжко, на якому вони могли спати, повністю завалене цеглою та шматками бетону.

"Якби ми тут спали, нас би тут привалило всіх", - каже дівчина.

Її мама не може стримати сліз. Це вже друге зруйноване житло родини за останні два роки війни. Перед цим росіяни вдарили по будинку її батька.

"У мого батька два роки тому на Русанівських садах у будинок так само прилетіло. Ми вже це проходили, тільки відремонтували його, це вдруге", - каже жінка.

Росіяни вдарили по Києву

Атака РФ на Україну 14 листопада 2025 року - що відомо

Як писав Главред, за даними Повітряних сил, у ніч на 14 листопада Росія атакувала Україну за допомогою 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей, але є влучання ракет і 23 дронів на 13 локаціях.

Уранці 14 листопада в ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки в Києві. Зафіксовано численні руйнування і пожежі в житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури майже в усіх районах столиці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Уламками "Іскандера" в столиці пошкоджено Посольство Азербайджану.

Крім того, вранці 14 листопада росіяни вдарили ракетою "Циркон" по Сумській області.

У столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі і вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці тільки п'ять днів тому. Батьки загинули на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав ворожий удар.

