"Вагнерівці" не зможуть продовжувати бої за межами Бахмута - ISW

Поки незрозуміло, чи дійсно Пригожин виведе свої сили з Бахмута. Є версії, що в кінці місяця він перекине "Вагнер" на інший "критичний" фронт.

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"Вагнерівці" навряд чи зможуть продовжувати бої за межами Бахмута / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот

Російським окупаційним військам ймовірно знадобиться підкріплення, щоб утримати місто Бахмут у Донецькій області та його фланги за рахунок операцій на інших напрямках. При цьому "вагнерівців" можуть перекинути на інший "критичний" фронт. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

ISW зафіксувала артилерійські підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (раніше була помічена в районі Авдіївки), які тепер діють на Бахмутському напрямку.

Аналітики ISW раніше прогнозували, що наступальні операції "Вагнера", ймовірно, досягнуть кульмінації після місяців виснажливих міських боїв, і малоймовірно, що "Вагнер" буде продовжувати бойові дії за межами Бахмута в нинішньому виснаженому стані.

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"Сили "Вагнера" отримали можливість продовжувати наступальні операції в Бахмуті, оскільки російські регулярні війська взяли на себе відповідальність за фланги Бахмута, що дозволило їм зосередитися на міських боях. "Вагнер" почав демонструвати ознаки того, що не зможе продовжувати наступальні операції за межами Бахмута з кінця грудня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Російські регулярні війська, розташовані на північному і південному флангах Бахмута, також навряд чи найближчим часом просуватимуться на захід у бік Костянтинівки або на північ у бік Слов'янська на фоні українських контратак у Бахмутському районі.

Російські регулярні війська будуть ще менш схильні до наступальних операцій, якщо засновник "Вагнера" Євген Пригожин виконає свій намір вивести персонал ПВК з Бахмута 25 травня.

Аналітики зазначають, що поки незрозуміло, чи дійсно ватажок ПВК Євген Пригожин виведе свої сили з Бахмута, але деякі воєнкори припускають, що в кінці місяця він перекине "Вагнер" на інший "критичний" фронт. Російські війська зіткнулися з подібною кульмінацією після атак піхоти з високим рівнем виснаження в Сєвєродонецьку та Лисичанську в червні-липні 2022 року, нагадали в ISW.

Ситуація в Бахмуті

20 травня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про "перемогу" в Бахмуті й оголосив про намір вийти з міста 25 числа цього місяця.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

За даними спікера східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, під час оборони Бахмута Збройні Сили України завдали непоправних втрат бойовикам з приватної військової компанії "Вагнер" попри те, що українські захисники не мали чисельної переваги на цьому напрямку. Згодом угруповання окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу, гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

Дивіться відео про те, як армія РФ може провалитися в Бахмуті:

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