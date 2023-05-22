Після "взяття" Бахмута Пригожин різко назвав дату виведення "вагнерівців" з міста

Пригожин заявив, що "вагнерівці" передадуть свої позиції в Бахмуті Міністерству оборони РФ.

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Пригожин назвав дату виведення "вагнерівців" з Бахмута / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раніше стверджував, що його бойовики нібито "повністю захопили" Бахмут Донецької області. Однак тепер раптово він заговорив про виведення "вагнерівців" з міста. Заяву Пригожина опублікувала його пресслужба у Telegram-каналі.

Він стверджує, що після виходу "вагнерівців" з Бахмута їх позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

"Ми передаємо свої позиції Міністерству оборони і з 25 травня залишаємо зону бойових дій. Ми воюємо 428 днів. Всі завдання, які будуть далі виконуватися, виконують "відважні" підрозділи Міністерства оборони, а ми виходимо в польові табори. З 1 червня жодного бійця ПВК "Вагнер" на передньому краї не буде", - сказав Пригожин.

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Він додав, що з боку "Вагнера" нібито буде затишшя до тих пір, поки його бойовики не проведуть переформування, дооснащення і донавчання.

Пригожин також акцентував на тому, що його бойовики нібито не штурмують ніякі інші населені пункти. Подібну інформацію він називає фейками на найближчі два місяці.

"Хромово ми не штурмуємо, це завдання Міністерства оборони", — додав Пригожин.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалитися в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

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