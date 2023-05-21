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ЗСУ просунулися під Бахмутом і захопили полонених: у окупантів втрати – український боєць

Олексій Тесля
21 травня 2023, 11:52 оновлено 21 травня, 11:58
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ЗСУ контролюють висоти з боку Часового Яру, підкреслив Юрій Сиротюк.
Бахмут
ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області, розповів гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він в ефірі Radio NV.

Разом з тим він уточнив, що противник поки стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку не може.

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Український військовий також зазначив, що ЗСУ контролюють висоти з боку Часового Яру.

"І фактично просування противника в місті тоді втрачає будь-який сенс. І ми бачимо супротивника зверху, як кулі на більярдному столі. І контролювати руїни міста, не контролюючи панівні висоти, противнику буде неможливо. Це буде самогубне перебування в місті. Ще б наші побратими підібгали трошки з півночі, повернули б позиції над Соледаром (там є теж дуже хороші панівні висоти), тоді противнику, напевно, довелося б, принаймні, з частини Бахмута відступати — хоча б за річку Бахмутку, якщо у них є якесь здорове мислення", - додав Сиротюк.

Раніше ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

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