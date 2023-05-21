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"Непоправні втрати вже завдані": ПВК Вагнера у Бахмуті буде розбито до кінця - Череватий

Аліна Дембіцька
21 травня 2023, 22:19 оновлено 21 травня, 22:35
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Завдяки кмітливості та високій підготовці українські військові намагаються відтіснити загарбників поблизу Бахмута, підкреслив речник ЗСУ.
Череватый, Бахмут, Пригожин
Череватий заявив, що угруповання ПВК "Вагнера" буде розбите до кінця / Колаж: Главред, фото: скріншот із видео, 93-я ОМБр Холодний Яр

Під час оборони Бахмута Збройні сили України завдали непоправних втрат бойовикам із приватної військової компанії "Вагнер", незважаючи на те, що українські захисники не мали чисельної переваги на цьому напрямку. Згодом угруповання окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Хай вони (окупанти в Бахмуті, - ред.) відчувають постійну загрозу. Чи ми їх оточимо зараз, чи трошки згодом, але те угруповання буде розбите до кінця", - заявив Череватий.

Як підкреслив речник ЗСУ, завдяки кмітливості та високій підготовці українські військові намагаються відтіснити загарбників поблизу Бахмута.

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"Непоправні втрати вже завдані ПВК "Вагнера". Не дивлячись на те, що у нас там немає чисельної переваги над ворогом та переваги у снарядах, завдяки навченості та військовій кмітливості ми намагаємось відтісняти ворога, і він це розуміє, і цим покликані їхні заяви", - заявив Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ додав, що українські захисники добре бачать наміри "вагнерівців"

"А де будуть головні удари, хай думають і хай переживають. Ми бачимо дуже добре їхні наміри, як вони підтягують сили. Але на кожну їхню дію у нас є варіанти рішень", - підкреслив він.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Водночас президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", - повідомив він.

Як зазначив президент США Джо Байден, російські окупанти багато місяців намагалися захопити Бахмут Донецької області, але українські військові майстерно відбивали атаки ворога і утримували свої позиції. У цих запеклих боях ЗСУ "перемололи" майже 100 тисяч окупантів.

Дивіться відео про те, як бійці ЗСУ влаштували "вагнерівцям" вогняний смерч у Бахмуті:

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