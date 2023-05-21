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"Взяття" Бахмута - невдача": Гіркін розкритикував РФ і очікує успішний контрнаступ ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
21 травня 2023, 19:18 оновлено 21 травня, 19:39
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Гіркін переконаний, що Росії не треба було витрачати стільки сил і часу на "захоплення" Бахмута.
Гіркін, ВСУ
Гіркін назвав невдачею "взяття" Бахмута / Колаж: Главред, фото: фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, t.me/strelkovii

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв про те, що російські окупанти нібито "повністю захопили Бахмут". Однак російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) не радий подібному і каже, що це "стратегічна невдача для російських військ". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він переконаний, що така "перемога" спочатку не була потрібна Росії. Він зазначив, що за весь цей час по більшості напрямків українські військові "не зрушені з місця взагалі".

Тепер Гіркін очікує "хід у відповідь" від ЗСУ.

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"Схожий на той, який був зроблений ворогом у вересні, відразу після того, як наші доблесні генерали за місяць "домучили" крихітний смт Піски на околиці Донецька", – говорить Гіркін.

Він переконаний, що ЗСУ підуть у потужний контрнаступ вже незабаром, адже зараз є всі шанси, щоб досягти успіху.

Військовий злочинець прогнозує, що ЗСУ атакує незабаром, адже зараз у нас "найкращі шанси досягти успіху". При цьому Гіркін не виключає, що українські військові можуть почати просуватися саме в Донецькій області.

"Кращі ударні частини ЗС РФ - виснажені багатомісячними боями. Запас боєприпасів - мінімальний. Якщо, наприклад, ворог (тобто українська армія – Главред) вибере для атаки Донецький фронт (наприклад – на Маріупольському напрямку) – то його зустрінуть сильно пошарпані і "проріджені" перекиданнями резервів до Бахмута частини і підрозділи. А якщо він зважиться наступати на запорізькому фронті, то може не турбуватися за стабільність своєї оборони на Слов'янсько-Краматорському напрямку і під Авдіївкою", – вважає Гіркін.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалитися в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Ігор Гиркин
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