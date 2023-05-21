"Він в наших серцях": Зеленський відповів на питання про ситуацію в Бахмуті

Президент повідомив про те, яка ситуація навколо Бахмута.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію у Бахмуті / Фото: Фото: Facebook / 93-тя ОМБр Холодний Яр, ОП

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію навколо битв за Бахмут Донецької області.

Як повідомляє Reuters, глава держави нібито розповів про вихід Збройних сил України з Бахмута.

У відповідь на запитання, чи перебуває Бахмут під контролем українських сил, Зеленський сказав: "Я думаю, що ні. На даний момент він тільки в наших серцях".

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Кореспондент The New York Times Пітер Бейкер уточнив: Зеленський сказав, що окупанти отримали "порожній приз", оскільки в місті нічого не залишилося крім великої кількості мертвих росіян.

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті / @peterbakernyt

Своєю чергою прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив про те, що Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Він також опублікував розшифровку відповіді глави держави на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута.

"Я думаю, ні", — цитує Никифоров відповідь Зеленського.

Сергій Никифоров процитував слова Володимира Зеленського / Facebook / sergii.nykyforov

Дивіться відео - Володимир Зеленський відповів на питання про ситуацію в Бахмуті:

Володимир Зеленський відповів на питання про ситуацію в Бахмуті / скріншот

Раніше ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста. Пригожин звинуватив Міноборони країни-агресора РФ у втраті вигідних позицій. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

15 травня представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

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