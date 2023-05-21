ЗСУ наближаються до взяття у тактичне оточення Бахмута разом з окупантами - Сирський

Українські військові контролюють незначну частину міста, але ЗСУ мають тактичні переваги над окупантами.

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ЗСУ наближаються до тактичного оточення Бахмута / Колаж: Головред, фото: фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, t.me/militarymediacenter

У Бахмуті тривають важкі бої. ЗСУ контролюють лише незначну частину міста, однак значення оборони не втрачає актуальності. Українські військові наближаються до взяття Бахмута у тактичне оточення. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Те, що українські військові не виходять з Бахмута, дозволяє просунутись у місті у випадку зміни обстановки.

"Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємось до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - сказав Сирський.

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Він додав, що ситуація в місті залишається складною, але контрольованою.

У Telegram-каналі 3-ї штурмової бригади зазначили, що ЗСУ активно продовжують вибивати окупантів з позицій під Бахмутом.

"1730 м у довжину та в глиб — ще 700 м зачищеної від ворога території. При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки — розбиті у мотлох. Лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанта, а понад 40 стали "трьохсотими". Ліквідовано і ворожу техніку, зокрема танки", - йдеться у повідомленні.

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалиться в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

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