Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, кого можуть призвати у війська в першу чергу

Закликають до лав ЗСУ і осіб, які не мають досвіду проходження служби в армії, сказав начальник персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач.

До ЗСУ призивають більше стрільців і танкістів-Горбач / Колаж скріншот YouTube, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

До Збройних сили України за мобілізацією призивають тих, у кого є досвід участі в бойових діях – в антитерористичній операції або операції об'єднаних сил на Донбасі. Однак призову підлягають і особи, які не служили в армії – вони проходять обов'язкове навчання мінімум місяць. Для комплектування військ потрібні фахівці багатьох галузей. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач.

Під час брифінгу він розповів про те, що призивають, в першу чергу, тих, у кого є бойовий досвід. Хто не служив в армії - проходить військову службу, мінімум один місяць або довше, в залежності від спеціальності.

"Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а ще краще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов'язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін - 1 місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим", - пояснив Горбач.

За його словами, військам потрібні представники багатьох спеціальностей, проте в процентному співвідношенні призиваються представники загальновійськових професій.

"Звичайно, що в процентному співвідношенні більше ми призиваємо загальновійськові спеціальності - стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники і т.д. Потреба є у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких менше", - підкреслив Роман Горбач.

Мобілізація в Україні

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в листопаді казала, що в Україні поки що не планують проводити додаткову мобілізацію - Збройні сили укомплектовані на достатньому рівні.

Але все залежить від того, як надалі розвиватимуться події на фронті.

14 грудня Маляр сказала, що проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від обстановки на фронті.

За її словами, прогнози давати складно. Нова хвиля може відбутися через три причини - потреби ЗСУ в нових військових через втрати, відновлення бійців після поранень і проведення ротації.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на фронтах і в територіальній обороні України вистачає людей. Але якщо в Міністерстві оборони ухвалять рішення, що ситуація змінилася, може бути проведена додаткова мобілізація – призиватимуть людей певних спеціальностей. При цьому потрібна ротація – бійці, які перебувають на передовій 8-9 місяців, повинні отримати можливість відпочити.

Дивіться відео ТСН - хто підлягає бронюванню від мобілізації

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