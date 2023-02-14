Бронь від мобілізації: у КМУ пояснили порядок відстрочки працівників від призову

З'явилося роз'яснення щодо порядку бронювання військовозобов'язаних в Україні.

У КМУ уточнили порядок бронювання військовозобов'язаних / president.gov.ua

В Україні оновлено порядок бронювання військовозобов'язаних для підприємств і організацій в умовах воєнного стану.

Відповідні роз'яснення щодо порядку бронювання військовозобов'язаних надали у Міністерстві аграрної політики України.

Хто має право на бронь від мобілізації

Керівники надають списки на співробітників, якщо їх установа, підприємство або організація відповідає одній з вимог:

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наявність встановленого мобілізаційного завдання (замовлення);

виробництво товарів, виконання робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

критично важливе підприємство для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Куди подавати заявку на бронювання військовозобов'язаних

підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), подають список до органу державної влади, іншого державного органу, який встановив (довів) мобілізаційне завдання (зазвичай це обласні військові адміністрації або районні військові адміністрації);

підприємства, що здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, подають список до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво ЗСУ, іншими військовими формуваннями, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, що виконують роботи, надають послуги;

критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємства надають список до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, військової/цивільно-військової адміністрації, на території якої вони знаходяться.

Число військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню

У Мінагрополітики звернули увагу на те, що кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, має становити 50 відсотків кількості військовозобов'язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку.

"У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку", ― додали в Мінагрополітики.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Підприємство повинне відповідати не менше трьом критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №76:

загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного та місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 4 березня 2015 р. №83;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки або задоволення потреб територіальної громади;

відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менший за розмір середньої заробітної плати в регіоні за IV квартал 2021 р.;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

/ minagro.gov.ua

Повний список вимог і умови для отримання статусу критично важливого підприємства доступні за цим посиланням.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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