В Україні з'явився реєстр педофілів: фігурантів зі списку не візьмуть на роботу в школи та дитсадки

У списку вже майже 200 осіб / ua.depositphotos.com

В Україні запустили в тестовому режимі роботу єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

Наразі до реєстру вже внесли дані про 171 особу, які зараз відбувають покарання за розбещення неповнолітніх. Після закінчення терміну ув'язнення ці люди будуть і далі залишатися в переліку, повідомили в Міністерстві юстицій.

"Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу. Доступ до таких реєстрів матимуть усі наші правоохоронці. Тому реєстр важливий, хоч і складний у наповненні", - розповіла заступник міністра Олена Висоцька.

Поки що реєстр педофілів працює в тестовому режимі

Міністерство юстиції разом з органами прокуратури та суду наповнює його, вивчаючи особові справи засуджених за подібні злочини. Інформація про злочинців буде зберігатися навіть після відбування покарання.

Брали приклад з Норвегії, Канади та США

Станом на 26 жовтня у реєстрі є дані про 171 особу, засудженому в судовому порядку за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

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Водночас Висоцька зазначила, що внесення нових осіб до реєстру відбуватиметься виключно за рішенням суду. Така процедура запобігає порушенню прав людини та гарантує неупередженість у рішеннях правоохоронців щодо внесення певної особи до цього реєстру.

читайте такожМатері самі приводили до педофілів дочок: два пенсіонери з Чернівців 15 років ґвалтували дітейУ створенні реєстру, за словами заступника міністра, українські чиновники орієнтувалися на досвід Норвегії, США і Канади, де також діють подібні архіви даних.

Раніше ми повідомляли, що в дитячому оздоровчому таборі Бердянська стався шокуючий випадок. 18-річний вожатий розбещував 9-річну дівчинку, коли вона спала. Батьки постраждалої бояться, що хлопець залишиться без покарання.

Інцидент стався влітку. Дівчинка зателефонувала батькам і розповіла, що вона прокинулася і побачила, як 18-річний хлопець зняв з неї білизну, торкався статевих органів і фотографував її на телефон.