На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру

Вітчим ґвалтував падчерку на камеру / Zakon.kz

У Рівненській області 32-річний неадекват ґвалтував 10-річну доньку своєї співмешканки. При цьому весь процес він знімав на камеру.

Як йдеться в повідомленні Рівненської обласної прокуратури, суд засудив його до довічного позбавлення волі.

Слідство з'ясувало, що 32-річний чоловік, який проживає на території нинішньої Острозької територіальної громади, протягом півроку: з січня по травень 2020 регулярно ґвалтував дівчинку. У підсумку, абсолютно випадково це жахливе відео побачила мати дівчинки і звернулася в поліцію.

Чоловік свою провину визнав частково. Однак Здолбунівський районний суд засудив його до довічного позбавлення волі. Після цього педофіл і його захисник звернулися до апеляційного суду.

Напередодні, 11 жовтня, Рівненський апеляційний суд не задовольнив скарги засудженого, залишивши покарання, яке призначив суд першої інстанції.

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Нагадаємо, раніше в дитячому оздоровчому таборі Бердянська 18-річний вожатий розбещував 9-річну дівчинку, коли вона спала. Батьки постраждалої бояться, що хлопець залишиться без покарання.

Інцидент стався влітку. Дівчинка зателефонувала батькам і розповіла, що вона прокинулася і побачила, як 18-річний хлопець зняв з неї білизну, торкався статевих органів і фотографував її на телефон.

Також раніше в Одесі на лаву підсудних потрапив 52-річний місцевий житель за розбещення і згвалтування 10 неповнолітніх дівчаток. Чоловік створив фейковий аккаунт в соцмережах і під прикриттям фото свого сина знайомився з неповнолітніми, а потім шантажем заманював на зустріч в безлюдному місці.