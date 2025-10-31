Українських пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто отримає безкоштовно

Про те, хто може скористатися повною компенсацією вартості комунальних послуг у листопаді 2025 року, розповів Пенсійний фонд України.

Хто звільняється від сплати за комуналку / Колаж:Главред, фото: УНІАН

Кому компенсують комунальні витрати восени 2025 року

Хто отримає безкоштовну комуналку та дрова

Деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах, повідомляє Пенсійний фонд України.

Хто має право не сплачувати комунальні послуги

Повне звільнення від оплати отримують жителі сіл, які після виходу на пенсію залишилися там проживати та раніше працювали:

у школах чи інших навчальних закладах педагогами;

у медичних установах або аптеках;

у бібліотеках чи музеях;

у системі культури, освіти або соціального захисту;

спеціалістами у сфері захисту рослин.

Для таких категорій громадян держава гарантує 100% відшкодування вартості комунальних послуг, а також компенсації за тверде паливо чи скраплений газ.

Умови отримання пільг у листопаді 2025 року

Щоб скористатися цією державною допомогою, потрібно, аби середньомісячний дохід сім’ї пенсіонера не перевищував 4 240 гривень. Якщо ж пенсія або інші доходи більші, пільга не призначається.

Для оформлення компенсації потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України, подавши:

письмову заяву;

довідку з колишнього місця роботи, що підтверджує право на пільгу.

У випадку, якщо підприємство або установа, де людина працювала, вже ліквідована, підтвердити стаж можна через сільську раду, надавши трудову книжку.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП / Інфографіка - Главред

Безплатний проїзд для пенсіонерів

Окрім комунальних пільг, пенсіонери мають право безоплатно користуватися громадським транспортом, зокрема:

трамваями;

тролейбусами;

міськими автобусами;

приміськими електричками.

Для цього достатньо мати при собі пенсійне посвідчення.

Щодо маршрутних таксі, то рішення про безкоштовний проїзд ухвалюють місцеві органи влади. Вони самостійно визначають категорії пасажирів, які мають право на пільги, і публікують відповідну інформацію у транспорті або на офіційних сайтах місцевих рад.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Главред попереджав про зміну умов виходу на пенсію в Україні, що набере чинності з 2026 року. Ключові нововведення, що вплинуть на можливість призначення пенсій у віці 60 та 63 років, стосуватимуться вимог до страхового стажу громадян.

Крім того, важливою темою залишається ідентифікація отримувачів пенсій. Ця процедура є обов'язковою для сотень тисяч осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном, щоб вони не залишилися без своїх виплат.

Також раніше було пояснено, кому саме з пенсіонерів буде підвищено виплати вже у листопаді. Йдеться про додаткові нарахування у розмірі понад 900 гривень.

