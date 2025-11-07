"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

Депутат заявив, що держава не повинна субсидіювати усіх українців, бо це "нечесно".

https://glavred.net/ukraine/mogut-platit-v-vru-zagovorili-o-povyshenii-tarifov-dlya-naseleniya-10713173.html Посилання скопійоване

Ціни на комунальні послуги незабаром можуть підвищити / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Нагорняк:

Україна не може надалі субсидіювати 100% населення

Уряд має переглянути пільгові категорії та тарифи наступного року

Для критично важливої для країни промисловості мають існувати пільгові тарифи

В Україні поки не підвищують комунальні тарифи, однак у Верховній Раді розглядають підняття цін вже через кілька місяців. Про це у етері Київ24 заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Він вважає, що наступного року Уряд має чітко визначити категорії населення, які будуть отримувати підтримку від держави відповідно тарифу. Водночас нардеп вважає, що інші українці мають змогу сплачувати комунальні послуги за ринковими цінами.

відео дня

"Ми не можемо всю державу і всі 100% населення субсидіювати. Сьогодні велика кількість є і киян, і інших жителів в інших містах України, які можуть сплачувати за ринковими цінами. Їх держава не повинна субсидіювати, тому що це буде нечесно і несправедливо по відношенню до всіх", - заявив він.

Що буде з тарифами для промисловості

Нагорняк зауважив, що серед підприємств є також ті, які мають отримати можливість субсидіювання тарифів, адже вони забезпечують життєдіяльність країни. Мова йде, наприклад, про виробників хліба чи молока.

Якщо на них будуть поширюватися пільгові тарифи, на думку нардепа, це триматиме вартість вітчизняної продукції на низькому рівні.

Як можуть змінитися тарифи на електроенергію - прогноз експерта

Главред писав, що за оцінками експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, реальне подорожчання електроенергії може бути аж до рівня +20%. Причиною цього може стати і обстріл з боку Росії.

Теоретично в разі повторення масованих атак на енергетичну інфраструктуру, зростання тарифів можливе ще 2025 року, однак найімовірніше, що чергове підвищення відбудеться з 1 червня 2026 року.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Оплата комунальних послуг в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах.

Раніше повідомлялося, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими через те, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

Напередодні стало відомо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на комунальні послуги, зокрема на оплату електроенергії.

Інші новини:

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред