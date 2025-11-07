Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

Анна Косик
7 листопада 2025, 11:26
190
Депутат заявив, що держава не повинна субсидіювати усіх українців, бо це "нечесно".
Деньги, комуналка
Ціни на комунальні послуги незабаром можуть підвищити / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Нагорняк:

  • Україна не може надалі субсидіювати 100% населення
  • Уряд має переглянути пільгові категорії та тарифи наступного року
  • Для критично важливої для країни промисловості мають існувати пільгові тарифи

В Україні поки не підвищують комунальні тарифи, однак у Верховній Раді розглядають підняття цін вже через кілька місяців. Про це у етері Київ24 заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Він вважає, що наступного року Уряд має чітко визначити категорії населення, які будуть отримувати підтримку від держави відповідно тарифу. Водночас нардеп вважає, що інші українці мають змогу сплачувати комунальні послуги за ринковими цінами.

відео дня

"Ми не можемо всю державу і всі 100% населення субсидіювати. Сьогодні велика кількість є і киян, і інших жителів в інших містах України, які можуть сплачувати за ринковими цінами. Їх держава не повинна субсидіювати, тому що це буде нечесно і несправедливо по відношенню до всіх", - заявив він.

Що буде з тарифами для промисловості

Нагорняк зауважив, що серед підприємств є також ті, які мають отримати можливість субсидіювання тарифів, адже вони забезпечують життєдіяльність країни. Мова йде, наприклад, про виробників хліба чи молока.

Якщо на них будуть поширюватися пільгові тарифи, на думку нардепа, це триматиме вартість вітчизняної продукції на низькому рівні.

Як можуть змінитися тарифи на електроенергію - прогноз експерта

Главред писав, що за оцінками експерта з питань ЖКГ Олега Попенка, реальне подорожчання електроенергії може бути аж до рівня +20%. Причиною цього може стати і обстріл з боку Росії.

Теоретично в разі повторення масованих атак на енергетичну інфраструктуру, зростання тарифів можливе ще 2025 року, однак найімовірніше, що чергове підвищення відбудеться з 1 червня 2026 року.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Оплата комунальних послуг в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах.

Раніше повідомлялося, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими через те, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

Напередодні стало відомо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на комунальні послуги, зокрема на оплату електроенергії.

Інші новини:

Про персону: Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу.

Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

комунальні тарифи ЖКГ-тарифи підвищення тарифів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:16Політика
З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

11:12Світ
РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Останні новини

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропортуВідео

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

Реклама
12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

Реклама
10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

10:36

Є влучання: росіяни атакували енергетику в Одеській областіФото

10:29

У РФ напали на сестру Регіни Тодоренко - як відреагувала запроданка

10:19

Хто стоїть за найгучнішими злочинами країни: телеканал 2+2 покаже ексклюзивні кадри спецоперацій у документальному серіалі "ДБР. Резонансні розслідування"

10:04

Україні загрожує "вічна війна": з’явився тривожний прогноз

09:55

Рік О'Коннелл повертається: кінофраншизу "Мумія" готують до нового фільму

09:32

Уперше за багато років: Каменських прибрала кучері та кардинально змінила образ

09:28

Вогняна ніч у Криму: ССО знищили ворожі резервуари та поїзди з паливомВідео

09:23

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

09:15

Гороскоп на завтра 8 листопада: Терезам - велика удача, Стрільцям - радість

09:00

300+ курсів замість хаотичних тренінгів: БаДМ формує культуру навчання новини компанії

08:45

Tomahawk і не тільки: Україна веде позитивні переговори зі США

08:31

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

08:27

Бої за Покровськ: що відбувається у містіПогляд

08:21

У Росії знищують зрадницю України Анну Асті

07:24

РФ атакувала Запоріжжя дронами: під удар потрапили багатоповерхівки та дитячий садокФото

06:53

Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава СШАВідео

06:10

Путін перейшов в контратаку до ТрампаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з білками за 23 секунди

Реклама
05:30

Гроші поллються рікою: які знаки зодіаку зірвуть куш достатку найближчим часом

04:47

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

04:14

Розрахунок пенсії: що чекає на українців зі стажем 35 років

03:45

Учені б'ють на сполох: сумний прогноз неминучого глобального потепління

03:10

Грошове дерево цвістиме цілий рік: секретна підгодівля для всіх рослинВідео

02:43

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

02:04

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

01:30

Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

00:54

Знайшов дружині заміну: Роман Сасанчин "засвітив" обличчя нової дівчини

00:32

"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти