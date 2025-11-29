Комунальні тарифи з 1 грудня: до чого готуватися українцям

Главред розповість скільки доведеться платити українцям за комунальні послуги.

Ціни на окремі комунальні послуги залишаються фіксованими / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Що буде з комуналкою у грудні

Чи зміняться тарифи на воду, газ та світло

Чимало українців цікавляться, чи зміняться тарифи на комунальні послуги з грудня. Главред у матеріалі розповість, що буде з цінами на воду, газ та електроенергію вже з наступного місяця.

Варто нагадати, що в Україні під час воєнного стану діє заборона на підвищення частини комунальних тарифів. Держава контролює ціни на окремі послуги й утримує їх на певному рівні. Однак деякі тарифи не підпадають під мораторій і можуть змінюватися.

Скільки платитимуть українці за газ у грудні

Близько 98% українських домогосподарств користуються газом від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Для цих споживачів встановлена фіксована вартість — 7,96 грн за кубометр.

Тариф закріплений у пакеті "Фіксований", який компанія продовжує з початку повномасштабної війни. Наразі його дію продовжено до травня 2026 року.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Що буде з тарифами на електроенергію у грудні

Ціна на світло також залишається фіксованою для населення. За кВт-год українцям у грудні доведеться заплатити 4,32 грн.

Для споживачів з електроопаленням діють пільгові умови:до 2000 кВт-год на місяць — 2,64 грн/кВт-год,після перевищення цього ліміту — 4,32 грн/кВт-год.

Що буде з цінами на воду у перший місяць зими

На водопостачання загального мораторію немає, діє лише часткове "замороження" тарифів. Здебільшого місцеві водоканали самостійно встановлюють вартість послуг. Таким чином вартість послуг варто шукати на сайті конкретного водоканалу.

Комунальні послуги в Україні - новини за темою

Як писав Главред, з 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Попри те, що тариф найімовірніше залишиться незмінним, загальна сума у квитанції може змінитися.

Напередодні стало відомо, що найближчим часом уряд не буде підіймати тарифи на газ. Кабмін ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні мають намір знизити вартість газу для когенераційних установок - обладнання, яке одночасно виробляє електричну та теплову енергію. Для цього Кабмін уже готує відповідні нормативні документи.

