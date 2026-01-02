В Україні почали приймати заявки на виплату "дитячих" 50 тисяч гривень - деталі

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для офомлення виплати від держави.

Новий закон про "дитячі" виплати вступив у дію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказала Шемелинець:

Українки вже можуть оформити разову допомогу за народження дитини

Виплату у розмірі 50 тисяч гривень нададуть тільки тим, хто оформить відповідну заяву

Українці вже можуть оформити дитячу виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Про це в етері телемарафону заявила перша заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець.

За її словами, ще вчора, 1 січня поточного року, набрав чинності закон, що передбачає отримання одноразової допомоги при народженні дитини у збільшеному розмірі.

Як оформити допомогу від держави

Шемелинець розповіла, що є два варіанти оформлення допомоги при народженні дитини. Перший - це подача заяви до Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через сервіс "єМалятко" на порталі "Дія".

"Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, тоді потрібно звернутися до Пенсійного фонду", - наголосила чиновниця.

Які виплати на дітей крім одноразової допомоги при народжені будуть в 2026 році

Главред писав, що новим законом передбачено, що незастрахованим особам будуть виплачувати 7 000 гривень допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб. Продовжуватиме діяти і програма "Пакунок малюка".

Також 7 000 гривень українці отримуватимуть як допомогу для догляду за дитиною до 1 року (виплачуватиметься також дітям, народженим у 2025 році, яким ще не виповнився рік).

Соціальні виплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у грудні 2025 року українцям надійшли виплати у розмірі 6 500 гривень. Ці кошти взимку минулого року отримували вразливі категорії громадян.

Раніше у Мережі з'явилась інформація про те, що уряд нібито згортає програму "Національний кешбек" через відсутність фінансування. Міністерство економіки заявило ж, що Нацкешбек продовжує роботу у штатному режимі у 2026 році.

Напередодні стало відомо, що українці подали близько 10 мільйонів заявок на отримання "Зимової підтримки". Використати ці кошти можна буде до кінця червня поточного року.



Про персону: Людмила Шемелинець Людмила Шемелинець - перша заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України, до цього обіймала посаду заступниці Міністра аграрної політики та продовольства України.

