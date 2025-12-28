Рус
Зарплати зростуть на 150%: кому уряд підвищить виплати з 1 січня

Руслана Заклінська
28 грудня 2025, 17:16оновлено 28 грудня, 18:21
Масштабне підвищення зарплат відбудеться з 2026 року.
Зарплати соцпрацівників зростуть

Коротко:

  • У 2026 році оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 раза
  • Зарплата соціального менеджера підніметься з 8 243 грн до 20 607 грн

З 1 січня 2026 року в Україні зміняться умови оплати праці фахівців соціальної сфери. Посадові оклади працівників галузі зростуть майже у 2,5 раза. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Підвищення окладів складе близько 150% . У відомстві навели приклади того, як зміняться цифри у розрахункових листах:

відео дня
  • соціальний менеджер із 15-м тарифним розрядом отримував 8 242 грн, а тепер його оклад збільшиться на 150% до 20 607 грн;
  • фахівець із соціальної роботи отримуватиме 16 932 грн замість попередніх 6 773 грн.

У Міністерстві наголошують, що якість соціальної допомоги та реабілітації напряму залежить від мотивації людей, які надають ці послуги. Робота у цій сфері вимагає не лише високої кваліфікації, а й колосального емоційного ресурсу та здатності до співпереживання.

"Робота соціального працівника вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників - це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", - наголосив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2026 року в Україні зарплати педагогів зростуть на 30%, повідомили в МОН. У держбюджеті на це передбачено 64,6 млрд грн.

Також у 2026 році в Україні змінять виплати при народженні дитини. З 1 січня одноразова допомога зросте до 50 тис. грн і виплачуватиметься одразу.

Крім цього, у 2026 році українці зможуть вийти на пенсію залежно від віку та страхового стажу. Для виходу у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки - 23 роки, а у 65 років - 15 років. Чим раніше людина планує вихід на пенсію, тим більші вимоги до стажу.

Про джерело: Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, пише Вікіпедія.

