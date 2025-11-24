Що відбувається з Національним кешбеком і чому його "закривають" - відповідь Мінекономіки

Уряд нібито не буде припиняти виплати за програмою "Національний кешбек".

Програма Національний кешбек продовжує свою роботу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з сайту

Що відомо:

Уряд продовжує дію програми "Нацкешбек"

Нині не йде мова про скорочення програми

У Мережі з'явилась інформація про те, що уряд нібито згортає програму "Національний кешбек" через відсутність фінансування. Міністерство економіки відреагувало на це та дало власні пояснення.

Виявляється, Нацкешбек продовжує роботу у штатному режимі та продовжить її у 2026 році.

"Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності. Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми", - йдеться у повідомленні.

Мінекономіки обіцяє завчасно повідомити про зміни у роботі програми.

"Наразі програма триває, а всі процеси працюють у звичайному режимі. Зокрема, триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, Главред з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №1510 зазначав, що програма "Національний кешбек" діятиме до травня 2026 року, але виплати можуть припинитися вже з 1 січня через відсутність бюджетних коштів.

Національний кешбек - останні новини

Як писав Главред, з 22 листопада у програмі "Національний кешбек" змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу Національного кешбеку з ініціативою "Зимова підтримка". Обидві ініціативи підлаштували свої категорії витрат для кращої сумісності.

Нагадаємо, у грудні в Україні стартує програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби. По 1 000 грн допомоги можуть отримати всі громадяни України, повнолітні і неповнолітні. Допомогу у розмірі 6500 гривень можуть отримати вразливі групи населення.

Крім цього, Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх громадян країни. Зокрема, кожен зможе проїхати 3 тисячі кілометрів. Главред розповідав, коли запустять програму "УЗ-3000" і як вона працюватиме.

Що таке кешбек? Кешбек - миттєве або відтерміноване повернення частини коштів покупцю (у грошовій або негрошовій формі), витрачених на оплату товарів або послуг, з метою підвищення обсягів продажів. Використовується у банківських картках, інтернет-торгівлі, гральному бізнесі та ін, пише Вікіпедія.

