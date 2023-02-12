В Україні можуть почати виробляти британське озброєння - The Telegraph

Будь-яке спільне підприємство з виробництва зброї в Україні потребуватиме особистого схвалення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Ріші Сунак і Володимир Зеленський на пресконференції в Лондоні 8 лютого 2023 / Фото president.gov.ua

В Україні можуть почати виробляти британське озброєння та військовий транспорт. На даний момент тривають переговори між високопоставленими чиновниками оборонної галузі України та Великої Британії.

Представники Британії вже навіть побували в Україні, пише британське видання The Telegraph. За попередніми даними, йдеться про створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю та транспортні засоби за ліцензією.

До слова, подібні переговори з Україною веде низка країн. Британські компанії прагнуть випередити конкурентів з Німеччини та Франції.

Зазначається, що будь-яке спільне підприємство, найімовірніше, вимагатиме особистого схвалення прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

На Даунінг-стріт і в Міністерстві оборони відмовилися давати коментарі на цю тему, заявивши, що це справа промисловості.

При цьому науковий співробітник дослідницького центру Royal United Services Institute і колишній офіцер британської армії НАТО Ед Арнольд вважає, що промислове співробітництво сприяє тіснішим міжнародним зв'язкам. За його словами, "спочатку це може бути виставлено як комерційне (співробітництво), але для цього знадобиться принаймні мовчазне політичне схвалення".

Арнольд додав, що угода з військового обладнання "вкаже на майбутнє довгострокове співробітництво, поглиблення зв'язків між Великою Британією та Україною до рівня, якого вони ще не досягли". Крім того, подібна угода наблизить Україну до НАТО і європейських структур безпеки.

Незалежний експерт з питань оборони Френсіс Туса, у свою чергу, зазначив, що будь-які нові заводи стануть ключовими цілями для російських бомбардувань. Він вважає, що угоди про початок виготовлення західної бронетехніки в Україні Москва, найімовірніше, сприйме як антагоністичні. Однак союзники по НАТО навряд чи будуть налякані цими погрозами.

Візит Зеленського в Лондон і Париж

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув з візитом до Великої Британії.

Глава держави виступив перед британським парламентом. Зеленський закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки.

За підсумками візиту до Лондона Зеленський заявив, що Україна отримає від Великої Британії серйозний пакет військової допомоги, який включатиме далекобійну зброю і значну кількість броньованої техніки.

Після візиту в Лондон Зеленський прибув до Парижа. Там він поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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