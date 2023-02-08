Зеленський прибув до Великої Британії, планується зустріч з королем і виступ перед парламентом

Президент України прилетів до Лондона літаком Королівських ВПС Великої Британії. Його зустрів прем'єр-міністр Ріші Сунак в аеропорту Станстед.

Сунак зустрів Зеленського в лондонському аеропорту / Фото: Twitter / Rishi Sunak

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув з візитом до Великої Британії. Він прилетів до Лондона літаком Королівських ВПС.

Біля трапа в лондонському аеропорту Станстед главу Української держави зустрів прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", – заявив перед зустріччю Сунак.

Зеленський прибув до Лондона / скріншот

Зустріч Зеленського і Сунака в аеропорту / скріншот

Президент України вирушить на Даунінг-стріт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого о 13:00 виступить перед парламентом.

Пізніше глава держави поїде на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію із Зеленським.

Ріші Сунак та Володимир Зеленський / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше видання Sky News написало про несподіваний візит до Лондона президента України. Повідомлялося, що в середу, 8 лютого, Зеленський приїде до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими.

Ця поїздка стала другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. Першою закордонною поїздкою українського лідера став візит до Вашингтона у грудні 2022 року.

Sky News також написало про те, що британський прем'єр оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про постачання Києву далекобійної зброї.

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