"Путін вже втратив Україну": Байден заявив про безстрокову допомогу Києву під час вторгнення РФ

Російський диктатор думав, що НАТО розвалиться. Але нічого подібного не сталося, сказав глава Білого дому.

Джо Байден заявив про безстрокову підтримку України / УНІАН

Допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою. Про це заявив президент США Джо Байден наступного дня після виступу з промовою "про стан справ у державі".

Також глава Білого дому заявив, що "у Путіна немає жодного шансу, він вже втратив Україну", передає The Hill.

"Він (Путін, - ред.) думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти", - сказав президент США.

"Спустіться вниз, нічого з цього не відбувається", - додав Байден.

Американський лідер також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що в Україну надходить забагато американської допомоги.

"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли Росія прокотиться через Україну, або в Білорусь, або кудись ще?",- додав він.

На запитання, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів: "Так, це так".

Зазначимо, з початку повномасштабного російського вторгнення військова допомога США Україні перевищила приблизно 28 мільярдів доларів.

Як повідомляв Главред, глава Білого дому Джо Байден заявив, що США продовжать підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Про це він заявив під час звернення до Конгресу 8 лютого.

Раніше на засіданні Кабінету міністрів Джо Байден заявив, що війна Росії проти України досягла критичної точки, Київ потребує максимальної допомоги.

При цьому Байден вважає, що бойові літаки F-16 слід залишити в США і не відправляти Україні. Такий вид військової допомоги істотно відрізняється від тієї, яку надає Вашингтон, заявив американський президент.

Тим часом журналісти CNN опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Сполучені Штати не збираються блокувати можливі рішення країн-союзників, спрямовані на поставки Україні винищувачів F-16. Однак сам Вашингтон поки не готовий передавати свою бойову авіацію Києву.

Інші новини: