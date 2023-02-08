"У нас є свобода, дайте нам крила": Зеленський привіз подарунок від ЗСУ до Британії і довів до сліз

8 лютого президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Лондоні.
У своєму виступі перед парламентом Британії закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки.
Зеленський заявив, що пишається українськими ВПС і додав, що Україні потрібні літаки, щоб вести війну з Росією.
"У Великобританії король-пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король. У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її. Я вірю, що цей символ допоможе нам з нашою наступною коаліцією, коаліцією літаків... крила для свободи", - заявив він.
Глава держави підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає Дня перемоги, але на той час зло все ще тут.
"Ми платимо своїм життям... життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю. Я піду сьогодні з парламенту, заздалегідь подякувавши вам за потужні англійські літаки", - заявив Зеленський з трибуни на Даунінг-стріт.
Зеленський привіз подарунок від ЗСУ до Британії
Президент подарував спікеру Палати громад Ліндсі Хойлу шолом українського пілота.
За словами президента, пілот, якому він належав, є "одним з найуспішніших тузів, і він один з наших королів".
Напис на шоломі говорить: "У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її".
Приймаючи шолом від Зеленського парламент Британії знову вибухнув оваціями, а деякі розплакалися.
Візит Зеленського до Британії
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого вирушив на Даунінг-стріт, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого виступив перед парламентом.
Пізніше глава держави поїде на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.
Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію із Зеленським.
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