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"У нас є свобода, дайте нам крила": Зеленський привіз подарунок від ЗСУ до Британії і довів до сліз

8 лютого 2023, 16:17
Глава держави підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає Дня перемоги, але на той час зло все ще тут.
Володимир Зеленський у Британії
Володимир Зеленський у Британії / скріншот

8 лютого президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Лондоні.

У своєму виступі перед парламентом Британії закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки.

Зеленський заявив, що пишається українськими ВПС і додав, що Україні потрібні літаки, щоб вести війну з Росією.

"У Великобританії король-пілот ВПС, а в Україні сьогодні кожен пілот ВПС - король. У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її. Я вірю, що цей символ допоможе нам з нашою наступною коаліцією, коаліцією літаків... крила для свободи", - заявив він.

Глава держави підкреслив, що Україна з нетерпінням чекає Дня перемоги, але на той час зло все ще тут.

"Ми платимо своїм життям... життями наших героїв, які щодня ризикують життям і смертю. Я піду сьогодні з парламенту, заздалегідь подякувавши вам за потужні англійські літаки", - заявив Зеленський з трибуни на Даунінг-стріт.

Зеленський привіз подарунок від ЗСУ до Британії

Президент подарував спікеру Палати громад Ліндсі Хойлу шолом українського пілота.

За словами президента, пілот, якому він належав, є "одним з найуспішніших тузів, і він один з наших королів".

Шолом українського пілота

Напис на шоломі говорить: "У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її".

Приймаючи шолом від Зеленського парламент Британії знову вибухнув оваціями, а деякі розплакалися.

Зеленський

Візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого вирушив на Даунінг-стріт, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, після чого виступив перед парламентом.

Пізніше глава держави поїде на південний захід, де зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії.

Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме сьогодні аудієнцію із Зеленським.

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війна в Україні Британия Володимир Зеленський
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