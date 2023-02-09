"Загроза дуже велика": глава Європарламенту закликала дати Україні винищувачі і далекобійні ракети

Європейські країни повинні підтримувати Україну не тільки на словах, тому слід посилити військову допомогу Києву, сказала очільниця ЄП Роберта Мецола.

Україні потрібно дати реактивні літаки, щоб вона захистила свою свободу - Мецола / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

В рамках посилення військової допомоги Європа повинна поставити Києву винищувачі і далекобійну зброю. Європі слід робити рішучі дії в умовах війни Росії проти України. Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Меццола.

Під час свого виступу в Європарламент вона сказала про те, що європейські країни надають військову допомогу Україні. В умовах російської загрози Києву слід поставити винищувачі і далекобійні ракети.

"Ми надаємо військову допомогу та обладнання і наступним кроком має бути розгляд можливості надання Україні винищувачів і далекобійної зброї... наша відповідь повинна бути пропорційна загрозі, а загроза дуже велика", - зазначила очільниця ЄП.

Також вона додала, що країни Європи мають діяти більш рішуче.

"Ми знаємо, яку жертву поніс ваш народ заради Європи, і ми повинні вшанувати це не тільки словами, а й діями", - сказала Мецола.

Роберта Мецола підкреслила, що в рамках допомоги Україні треба поставити "реактивні літаки, які вам потрібні, щоб захистити свободу, яку багато хто сприймає як належне".

Винищувачі та далекобійні ракети для України

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком заявив, що Лондон і Київ домовилися про постачання Україні далекобійної зброї.

Сунак припустив передачу Києву винищувачів і сказав, що саме тому британці навчатимуть українських пілотів управляти військовими літаками НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Захід ухвалить рішення про передачу Україні бойової авіації протягом декількох тижнів. На думку чиновника, Київ після схвалення ракет дальністю 150 кілометрів може розраховувати і на ракети дальністю 200-300 км.

Президент США Джо Байден сказав, що Штати поки що не готові постачати Україні винищувачі F-16. За його словами, це військова допомога іншого рівня, а для надання бойової авіації час ще не настав.

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Загроза наступу Росії: