Україні дадуть далекобійну зброю та багато бронетехніки - Зеленський про візит до Британії

Далекобійна зброя - пріоритет для України, і Велика Британія конкретно відреагувала на сигнали Києва, сказав президент Володимир Зеленський.

Україна отримає потужний пакет військової допомоги від Британії - Зеленський / Офіс президента

Україна отримає від Великобританія серйозний пакет військової допомоги, який буде включати далекобійну зброю і значну кількість броньованої техніки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі за підсумками візиту до Лондона він розповів про те, що під час зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком обговорювалися питання оборони і постачань далекобійної зброї.

За словами Зеленського, Україна закликала передати далекобійну зброю, і Британія її почула. Лондон надасть Києву серйозний оборонний пакет, який включатиме багато одиниць бронетехніки та далекобійної зброї.

"Є сильний оборонний пакет від Великобританії. Погодили потужну кількість броньованої техніки та постачання далекобійної зброї" , - наголосив Володимир Зеленський.

Візит Зеленського до Великобританії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 жовтня, перебував з візитом у Королівстві Велика Британія. Там він відвідав навчання українських військових, а також провів зустрічі королем Карлом III і прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Прем'єр Британії Сунак припустив передачу Україні західних винищувачів. Він зазначив, що це питання – частина перемовин, і саме тому українських пілотів навчать управляти бойовими літаками НАТО.

Сунак також розповів, що танки Challenger 2 повинні прибути в Україну вже в березні. За словами глави уряду Британії, Лондон прискорює постачання зброї, щоб вона якомога швидше була в Києві.

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