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"Росія не повинна виграти цю війну": про що говорили Зеленський, Макрон і Шольц на зустрічі в Парижі

9 лютого 2023, 08:24
Макрон заявив, що Україна може розраховувати на Францію в побудові миру, а Шольц сказав, що Німеччина буде підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно".
Володимир Зеленський, Олаф Шольц, Еммануель Макрон
Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон провели спільну пресконференцію / скріншот

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський після візиту до Лондона прибув у Париж. Там він поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Під час спільної пресконференції з лідерами Франції та Німеччини Зеленський заявив, що чинне континентальне союзництво в Європі – це потреба всіх європейців.

"Швидше закінчити російську агресію — це найраціональніше, що може бути", - сказав український лідер.

За словами Зеленського, у Франції та Німеччини є "потенціал змінити правила гри".

"Чим раніше Україна отримає далекобійну зброю, чим раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, чим міцнішою буде наша танкова коаліція, тим швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир", —сказав президент.

У свою чергу, канцлер ФРН Шольц заявив, що Німеччина буде продовжувати надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки їй буде потрібно".

"Росія не повинна виграти цю війну", – зазначив політик.

А Макрон, у свою чергу, заявив, що Україна може розраховувати на Францію в побудові миру.

"Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, який повинен привести нас до міжнародної мирної конференції", — сказав французький лідер.

Він підкреслив, що майбутній мир повинен принести Україні та її народу справедливість і дозволить створити безпечний простір для всіх.

Візит Зеленського в Лондон

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув з візитом до Великої Британії.

Глава держави виступив перед британським парламентом. Зеленський закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки.

За підсумками візиту до Лондона Зеленський заявив, що Україна отримає від Великої Британії серйозний пакет військової допомоги, який включатиме далекобійну зброю та значну кількість броньованої техніки.

Інші новини:

Володимир Зеленський Еммануель Макрон новини України новини України та світу Олаф Шольц
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