Росія здригається від вибухів: дрони уразили "жирну" ціль

Коротко:
- Вибухи пролунали в порту Туапсе
- Безпілотниками уражено нафтовий термінал
У ніч проти 2 листопада вибухи пролунали на території країни-агресора Росії. Зокрема, було неспокійно у Краснодарському краї. У Туапсе безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії "Роснєфть". Про це повідомив Telegram-канал Кіберборошно та моніторинговий канал Кримський вітер.
За даними каналу, було уражено глибоководний причал, введений в експлуатацію у 2013 році, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік та приймає судна довжиною до 250 метрів і осадкою до 15 метрів.
"Влучання прийшлося по центральній вантажній естакаді — основному вузлу перевалки нафти й темних нафтопродуктів між береговими місткостями термінала та танкерами", — йдеться в повідомленні.
Після удару у місті спалахнула пожежа, яку тривалий час не могли ліквідувати.
Супутникові знімки NASA підтверджують, що сильна пожежа виникла безпосередньо на території інфраструктурного об'єкта, який росіяни використовують для навантаження і транспортування нафтопродуктів.
Окупанти визнали наслідки атаки
В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку дронів.
Там написали, що у порту Туапсе уламки безпілотників впали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова, а екіпаж танкера евакуювали.
"На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали споруди та інфраструктура термінала. Крім того, в будівлі залізничного вокзалу пошкоджено скління", - йшлося в повідомленні.
Росіяни традиційно заявили, що постраждалих немає, а в Міноборони РФ відзвітували про збиті безпілотники.
Вороже відомство повідомило, що протягом минулої ночі вдалося нібито знищити та перехопити 164 дрони:
- 39 – над акваторією Чорного моря,
- 32 – над територією Краснодарського краю,
- 26 – над Кримом,
- 20 – над територією Брянської області,
- 9 – над територією Волгоградської області,
- 9 – над територією Ростовської області,
- 9 – над територією Орловської області,
- 6 – над територією Липецької області,
- 5 – над територією Воронезької області,
- 3 – над акваторією Азовського моря,
- 2 – над територією Бєлгородської області,
- 2 – над територією Курської області,
- 2 – над територією Тульської області.
Вибухи в Росії - новини за темою
Як писав Главред, у ніч на 31 жовтня в Росії була неспокійною через серію ударів безпілотників по критичних енергетичних та нафтопереробних об’єктах. В Орлі безпілотники влучили у ТЕЦ, а у Володимирі атаковано ключову електропідстанцію "Володимирська".
Не так давно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів. Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів, що руйнівні удари по цілях вглибині Росії можуть посилитись.
Крім цього, протягом 26 і 27 жовтня у російській столиці Москві та сусідніх регіонах фіксувалися вибухи через атаки невідомих безпілотних літальних апаратів.
Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.
