РФ підступно вдарила по Запоріжжю: майже 60 тисяч людей без світла

Внаслідок ворожого удару є загиблий та постраждалі.

РФ обстріляла Запоріжжя

Росіяни атакували Запоріжжя

Внаслідок ворожого удару постраждали люди, є загиблий

Через російську атаку на Запоріжжя майже 58 тисяч абонентів знеструмлено

У ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько першої години ночі він написав, що для регіону була загроза застосування дронів та балістики.

Пізніше Федоров уточнив, що росіяни завдали удару по житловому сектору Запоріжжя та опублікував фото наслідків ворожої атаки.

За його даними, двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Ще одна людина загинула.

"Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, через російську атаку на Запоріжжя майже 58 тисяч абонентів знеструмлено.

Федоров зазначив, що енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація.

РФ готує масовані удари по Україні - попередження експерта

Екс-міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив про те, що російські окупанти хочуть домогтися тотального блекауту, а також розбалансувати енергетичну систему України.

За його словами, до цього загарбники масовано били по лівому берегу, тобто знищують майже всю генерацію там. Зараз ворог хоче бити по заходу України.

Не виключено, що в Україні доведеться проводити масштабніші і частіші відключення електроенергії.

Як писав Главред, у суботу, 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Того ж дня місто Суми та частина Сумського району залишилися без електропостачання через чергову ворожу атаку.

Нагадаємо, країна-агресор Росія вранці 1 листопада нанесла ракетний удар по місту Миколаїв. Внаслідок атаки є загиблий. Серед постраждалих - дитина.

