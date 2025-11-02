Росіяни завдали удару по магазину на Дніпропетровщині: загинули двоє хлопчиків

Кількість загиблих унаслідок атаки на Самарівський район зросла.

Агресор атакував Самарівський район Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото ДСНС

Основне:

Ворог обстріляв Дніпропетровщину

Внаслідок ворожого удару загинули діти

Російські окупанти у суботу, 1 листопада, завдали удару по Самарівському району Дніпропетровської області. Кількість загиблих зросла. Про це повідомив в. о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Він написав, що внаслідок ворожого удару загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років.

"Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя", — написав Гайваненко.

Удар по Дніпропетровщині - що відомо

Нагадаємо, увечері росіяни атакували Самарівський район. Рятувальники ДСНС повідомили, що зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці.

Внаслідок цього удару також є загиблі та травмовані.

Гайваненко писав, що всіх постраждалих госпіталізували. Половина – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.

Пізніше зʼясувалося, що у лікарні померла 50-річна жінка, яка отримала важкі поранення через російську атаку.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у суботу, 1 листопада Суми та частина Сумського району залишилися без електропостачання через чергову ворожу атаку.

Нагажаємо, країна-агресор Росія вранці 1 листопада нанесла ракетний удар по місту Миколаїв. Внаслідок атаки є загиблий. Серед постраждалих - дитина.

У ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор, постраждали люди, є загиблий.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

