Росіяни завдали удару по магазину на Дніпропетровщині: загинули двоє хлопчиків

- Ворог обстріляв Дніпропетровщину
- Внаслідок ворожого удару загинули діти
Російські окупанти у суботу, 1 листопада, завдали удару по Самарівському району Дніпропетровської області. Кількість загиблих зросла. Про це повідомив в. о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Він написав, що внаслідок ворожого удару загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років.
"Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя", — написав Гайваненко.
Удар по Дніпропетровщині - що відомо
Нагадаємо, увечері росіяни атакували Самарівський район. Рятувальники ДСНС повідомили, що зайнявся магазин, пожежу ліквідовують вогнеборці.
Внаслідок цього удару також є загиблі та травмовані.
Гайваненко писав, що всіх постраждалих госпіталізували. Половина – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості.
Пізніше зʼясувалося, що у лікарні померла 50-річна жінка, яка отримала важкі поранення через російську атаку.
Як писав Главред, у суботу, 1 листопада Суми та частина Сумського району залишилися без електропостачання через чергову ворожу атаку.
Нагажаємо, країна-агресор Росія вранці 1 листопада нанесла ракетний удар по місту Миколаїв. Внаслідок атаки є загиблий. Серед постраждалих - дитина.
У ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор, постраждали люди, є загиблий.
