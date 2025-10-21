Символи - під прицілом: куди потрібно бити ЗСУ, щоб похитнути владу Путіна

Удари по Кремлю та Останкіно дали б емоційний ефект, але практичне значення має знищення військових об'єктів РФ.

Олексій Гетьман пояснив, чому Україні варто завдавати ударів по Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, facebook.com/alexeyhetman

Головні тези:

Потрібно завдавати ударів по центрах ухвалення рішень у РФ

Атаки на Кремль і Останкіно можуть мати сильний емоційний та політичний ефект

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що ЗСУ повинні завдавати ударів по центрах ухвалення рішень у РФ - таких як Кремль і телецентр Останкіно. Такі атаки можуть мати сильний емоційний та політичний ефект на російське суспільство. Однак реальну військову користь принесли б удари по заводах, нафтопереробних підприємствах і військовій інфраструктурі Росії.

"Треба бити по Кремлю і Останкіно, тому що це центри ухвалення рішень і військові об'єкти. Наносячи удари по них, ми не порушимо міжнародне законодавство. Завдавати удари по цивільному населенню, наприклад, по Черемушках, ми точно не будемо - ми не військові злочинці. Ми воюємо з військовими злочинцями і не повинні уподібнюватися їм", - сказав Гетьман під час чату на Главреді.

"Бити по Москві Україні варто. Але це мало б радше емоційний ефект. Практичний ефект буде від знищення військових заводів і підприємств РФ, російської нафтопереробки тощо. Для емоційного тиску на російське суспільство, потрібно бити по великих містах, точніше по військових об'єктах, які в них розташовані, а також по значущих місцях. Не думаю, що удар по Кремлю і його руйнування мали б велике військове значення, але від прильоту по Кремлю і мавзолею Леніна точно був би ефект, це б вплинуло на росіян, адже це обговорювалося б усюди в РФ", - зазначив він.

Військовий аналітик додав, що ЗСУ знищили майже половину нафтопереробних заводів, але розмов про це всередині РФ майже немає.

"А от якби впало Останкіно або прилетіло б по якійсь вулиці в Москві, росіяни б про це багато говорили, а головне - почали ставити запитання Путіну. Адже Путін, як і будь-який диктатор, боїться показати свою слабкість", - пояснив Гетьман.

На його думку, демонстрація вразливості символічних або центрових об'єктів могла б підірвати образ влади.

Аналітик зазначив, що політична підтримка жорстких лідерів у Росії пов'язана з "культом сили": що жорсткіший правитель, то сильніше виражена лояльність, але за появи ознак слабкості ця підтримка може швидко ослабнути.

"У Росії люблять жорстоких, тому що "б'є - значить любить". Саме тому росіяни не звертають уваги на величезні втрати на фронті та жорстокість Путіна, але навіть невелику слабкість йому не пробачать. Зруйнований Кремль буде проявом слабкості, однозначно. І Україні можна було б на цьому зіграти, на мою думку", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман розповів, чому потрібні удари по Кремлю і Останкіно:

Удари ЗСУ вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, 11 жовтня Служба безпеки України завдала далекобійного удару по російському нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", розташованому в місті Уфа, Республіка Башкортостан, приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 6 жовтня на території країни-агресора РФ прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Туапсе Краснодарського краю і Дзержинську Нижегородської області, а також у Бєлгородській та Брянській областях. Під удар потрапив стратегічний об'єкт - завод ім. Свердлова, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин.

У ніч на 20 вересня Сили оборони України завдали ударів по кількох ключових нафтопереробних об'єктах Росії. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, цілями стали Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ, а також лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Самара".

Інші новини:

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

