У лавах окупантів почався розкол, але Кремль не відмовляється від проведення "референдумів" - ISW

У підрозділах так званих "ДНР" і " ЛНР " спостерігається розкол. Проксі-війська не хочуть воювати за межами Донецької та Луганської областей відповідно. Водночас російська окупаційна влада продовжує створювати умови для тривалого російського контролю над окупованими територіями. Про це йдеться в звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, або ISW).

"Підрозділи "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області. Емоційне значення заявлених російських цілей в Донецькій області резонує з аудиторією в "ДНР", але не з аудиторією "ЛНР", втомленою від виснажливих наступальних дій за межами своїх заявлених кордонів. Військові "ЛНР" стверджують, що святкували перемогу 3 липня, коли вийшли на кордони Луганської області, і вважають свою роботу виконаною", – йдеться в повідомленні Інституту.

ISW не може незалежно перевірити достовірність цієї інформації, однак визнає, що вона відображає ширшу тенденцію зменшення внеску "ЛНР" на підтримку російської війни в Україні та її морального духу.

"Ця тенденція особливо небезпечна для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати недавні втрати. Подальший розкол в очолюваних Росією силах також загрожує подальшою перешкодою ефективності російських військових зусиль", - стверджують в ISW.

Інститут вивчення війни нагадує, що підрозділи "ДНР" раніше аналогічно фіксували подібні звернення, діючи в Луганській, Харківській та Херсонській областях.

"Це може свідчити про те, що проксі-війська можуть не повністю підтримувати експансивні плани вторгнення Кремля", – вважають аналітики.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначають, що російська окупаційна влада продовжує створювати умови для тривалого російського контролю над окупованими територіями в Україні. Зокрема, російські окупаційні чиновники імовірно знаходяться на "передовій стадії планування" референдуму про приєднання їх до Росії. Також російська влада продовжувала стимулювати громадян Росії до роботи на окупованих територіях в Україні.

