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У лавах окупантів почався розкол, але Кремль не відмовляється від проведення "референдумів" - ISW

16 серпня 2022, 08:07

Проксі-війська "ЛНР" не хочуть воювати за межами Луганщини. Ця тенденція небезпечна для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів.

військові РФ
Військові "ЛНР" стверджують, що святкували перемогу 3 липня, коли вийшли на кордони Луганської області / Фото informnapalm.org

У підрозділах так званих "ДНР" і " ЛНР " спостерігається розкол. Проксі-війська не хочуть воювати за межами Донецької та Луганської областей відповідно. Водночас російська окупаційна влада продовжує створювати умови для тривалого російського контролю над окупованими територіями. Про це йдеться в звіті аналітиків Американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, або ISW).

"Підрозділи "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області. Емоційне значення заявлених російських цілей в Донецькій області резонує з аудиторією в "ДНР", але не з аудиторією "ЛНР", втомленою від виснажливих наступальних дій за межами своїх заявлених кордонів. Військові "ЛНР" стверджують, що святкували перемогу 3 липня, коли вийшли на кордони Луганської області, і вважають свою роботу виконаною", – йдеться в повідомленні Інституту.

ISW не може незалежно перевірити достовірність цієї інформації, однак визнає, що вона відображає ширшу тенденцію зменшення внеску "ЛНР" на підтримку російської війни в Україні та її морального духу.

"Ця тенденція особливо небезпечна для російських військ, які прагнуть вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати недавні втрати. Подальший розкол в очолюваних Росією силах також загрожує подальшою перешкодою ефективності російських військових зусиль", - стверджують в ISW.

Інститут вивчення війни нагадує, що підрозділи "ДНР" раніше аналогічно фіксували подібні звернення, діючи в Луганській, Харківській та Херсонській областях.

"Це може свідчити про те, що проксі-війська можуть не повністю підтримувати експансивні плани вторгнення Кремля", – вважають аналітики.

Водночас в Інституті вивчення війни зазначають, що російська окупаційна влада продовжує створювати умови для тривалого російського контролю над окупованими територіями в Україні. Зокрема, російські окупаційні чиновники імовірно знаходяться на "передовій стадії планування" референдуму про приєднання їх до Росії. Також російська влада продовжувала стимулювати громадян Росії до роботи на окупованих територіях в Україні.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Як повідомляв Главред, Кремль усвідомив, що плани щодо швидкої окупації Донецької області провалено. Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії. Росіяни готуються до проведення сфальсифікованих "референдумом" на тимчасово окупованих ними територіях на сході України. При цьому за сценарієм кремлівська пропаганда планує видати результати, за якою не менше 70% жителів Донбасу нібито хочуть приєднатися до Росії.

Тим часом аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) назвали напрямки в Україні, де відбуваються найактивніші бойові дії, а також ті, які для росіян є пріоритетними у війні.

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