Штрафи за чеки: українців чекають серйозні зміни вже з 1 серпня

Штраф становитиме 100-150% від вартості товару чи послуги.

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Штрафи за продаж без чека / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Бізнесу загрожують посилені штрафи за продаж без чека

Нові штрафи набирають чинності вже у серпні

В Україні суттєво зростуть штрафи за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в пресслужбі Державної податкової служби.

Зазначається, що 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

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Так, згідно з новими правилами:

за перше порушення — штраф становитиме 100% вартості товару чи послуги;

за кожне повторне порушення — штраф зросте до 150%.

Наприклад, якщо продано товар без чека на 1000 гривень, то штраф дорівнює 1000 гривень. Якщо порушення повториться і сума продажу складе 2000 гривень, доведеться сплатити вже 3000 гривень штрафу.

Варто додати, що у 2023 році розмір штрафів тимчасово знизили до 25% при першому порушенні і 50% при наступному для адаптації бізнесу до нових умов. Але з серпня 2025 року ці пом’якшення скасовуються.

Через це у податковій закликали підприємців дотримуватися норм законодавства:

використовувати зареєстровані РРО або ПРРО, або розрахункові книги;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів чи послуг;

видавати клієнтам фіскальні чеки (паперові або електронні).

Штрафи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у всіх містах України хочуть проводити хвилину мовчання за людьми, яких вбила країна-агресор Росія під час повномасштабної війни. Громадян, які ігноруватимуть це правило, пропонують штрафувати.

Також відомо, що українці можуть отримати штраф, якщо вони затягнули з вклеюванням фотографії у паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років і не вклалися у потрібні терміни.

Крім того, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право накладати грошові штрафи за порушення правил військового обліку.

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Про джерело: Державна податкова служба України Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія". Служба реалізує: державну податкову політику;

державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

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