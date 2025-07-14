Штрафи за чеки: українців чекають серйозні зміни вже з 1 серпня

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- Бізнесу загрожують посилені штрафи за продаж без чека
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В Україні суттєво зростуть штрафи за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій. Про це повідомили в пресслужбі Державної податкової служби.
Зазначається, що 1 серпня 2025 року завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.
Так, згідно з новими правилами:
- за перше порушення — штраф становитиме 100% вартості товару чи послуги;
- за кожне повторне порушення — штраф зросте до 150%.
Наприклад, якщо продано товар без чека на 1000 гривень, то штраф дорівнює 1000 гривень. Якщо порушення повториться і сума продажу складе 2000 гривень, доведеться сплатити вже 3000 гривень штрафу.
Варто додати, що у 2023 році розмір штрафів тимчасово знизили до 25% при першому порушенні і 50% при наступному для адаптації бізнесу до нових умов. Але з серпня 2025 року ці пом’якшення скасовуються.
Через це у податковій закликали підприємців дотримуватися норм законодавства:
- використовувати зареєстровані РРО або ПРРО, або розрахункові книги;
- проводити розрахунки на повну суму вартості товарів чи послуг;
- видавати клієнтам фіскальні чеки (паперові або електронні).
Штрафи в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у всіх містах України хочуть проводити хвилину мовчання за людьми, яких вбила країна-агресор Росія під час повномасштабної війни. Громадян, які ігноруватимуть це правило, пропонують штрафувати.
Також відомо, що українці можуть отримати штраф, якщо вони затягнули з вклеюванням фотографії у паспорті-книжечці після досягнення 25 і 45 років і не вклалися у потрібні терміни.
Крім того, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право накладати грошові штрафи за порушення правил військового обліку.
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Про джерело: Державна податкова служба України
Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".
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- державну податкову політику;
- державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
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