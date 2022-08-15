Забув про "денацифікацію" і "демілітаризацію": Путін стримав апетит у війні з Україною

Володимиру Путіну не чим похвалитися у війні з Україною / Reuters

З лексикону президента РФ Володимира Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.

У понеділок, 15 серпня, виступаючи на відкритті форуму Армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росСМИ.

Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.

За його словами, армія РФ "крок за кроком звільняє Донбас". При цьому в його промові не знайшлося місця згадці недавнього потужного вибуху на аеродромі окупантів в Криму, а також ситуації з відрізанням загарбників від логістики в Херсонській області.

"Сьогодні під час спеціальної військової операції наші воїни разом з бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в Донецькій і Луганській народних республіках, чітко виконують всі поставлені завдання – крок за кроком звільняють землю Донбасу", — невпевнено завершив свою промову Путін.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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