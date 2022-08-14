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Нова мета окупантів: РФ "перерізає" стратегічну трасу на Донбасі - розвідка Британії

14 серпня 2022, 09:32

Особливо запеклі бої тривають в районі селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту.

Російські військові, колона російської техніки
Російські військові, колона російської техніки / Reuters

Російські окупанти перекидають сили на південний напрямок для посилення свого угруповання, розповіли в британській розвідці.

У той же час на Донбасі бойовики "ДНР" продовжують робити спроби атак на північ від Донецька, йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великобританії в Twitter.

Відзначається, що особливо запеклі бої тривають в районі селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту.

"Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - уточнюється в звіті.

Крім того, в британській розвідці також назвали нову мету російських окупантів на сході.

За їхніми даними, РФ поставила завдання захопити трасу M04, основного підходу до Донецька із Заходу України.

Нова мета окупантів: РФ 'перерізає' стратегічну трасу на Донбасі - розвідка Британії

Нагадаємо, раніше глава військової розвідки Британії Джим Хокенгалл заявив про те, що існує невелика ймовірність того, що війна в Україні може завершитися в 2022 році, а конфлікт може бути тривалим.

Він підкреслив, що після того, як РФ зазнала значних втрат, агресор прагне зібрати більше сил, а також передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь.

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війна Росії та України британська розвідка
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