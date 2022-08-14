Нова мета окупантів: РФ 'перерізає' стратегічну трасу на Донбасі - розвідка Британії

Російські військові, колона російської техніки / Reuters

Російські окупанти перекидають сили на південний напрямок для посилення свого угруповання, розповіли в британській розвідці.

У той же час на Донбасі бойовики "ДНР" продовжують робити спроби атак на північ від Донецька, йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством оборони Великобританії в Twitter.

Відзначається, що особливо запеклі бої тривають в районі селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту.

"Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - уточнюється в звіті.

Крім того, в британській розвідці також назвали нову мету російських окупантів на сході.

За їхніми даними, РФ поставила завдання захопити трасу M04, основного підходу до Донецька із Заходу України.

Нагадаємо, раніше глава військової розвідки Британії Джим Хокенгалл заявив про те, що існує невелика ймовірність того, що війна в Україні може завершитися в 2022 році, а конфлікт може бути тривалим.

Він підкреслив, що після того, як РФ зазнала значних втрат, агресор прагне зібрати більше сил, а також передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь.

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