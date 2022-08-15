У ISW назвали пріоритетні напрямки для росіян на фронті/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) назвали напрямки в Україні, де відбуваються найактивніші бойові дії, а також ті, які для росіян є пріоритетними у війні.

На низці напрямків, які, вочевидь, не є пріоритетними для РФ, країна-агресорка сконцентрувала добровольчі батальйони, чим зробила ці місця вразливими. Про це йдеться у щоденному звіті ISW за 14 серпня.

Згідно зі звітом аналітиків, активні бойові дії зараз відбуваються на таких напрямках:

місто Харків і північно-східна частина Харківської області по лінії Ізюм – Слов'янськ;

Сіверсько-Лисичанський район;

Бахмут;

район міст Авдіївка-Донецьк;

південь України.

Зазначається, що такі диспозиції можуть свідчити, що російські окупанти намагаються просунутися навколо Бахмута і, можливо, до Сіверська. У той же час загарбники намагаються за допомогою бойовиків так званої "ДНР" захопити території на авдіївському напрямку, які їм не вдалося взяти з 2014 року.

РФ сконцентрувала багато добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська. Це може вказувати на те, що ця територія не є пріоритетної для країни-агресорки. Водночас вона може бути вразливою для контратак захисників України.

Експерти наголошують, що на Херсонщині в окупантів уже починаються серйозні проблеми. Адже загарбники сконцентрували там багато сил. Проте якщо ЗСУ продовжать там контрнаступ, то це створить значні труднощі для російського командування та управління.

На південь України Росія спрямувала змішані сили, щоб відбивати очікуваний український контрнаступ, кажуть аналітики.

Нагадаємо, більшість військового командування російських окупантів виїхала з Херсона. У загарбників не лишилося жодного безпечного маршруту, яким вони могли б доставляти зброю, техніку і продовольство з лівого на правий берег Дніпра у Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що у ніч на неділю, 14 серпня, Збройні сили України завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсонській області, який окупанти РФ використовували для перекидання військової техніки та особового складу. Удар був нанесений з метою вивести з ладу Антонівський міст і виключити його використання окупантами.

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