У Кремля болючий провал на Донбасі: у британській розвідці назвали причини

У Кремля болючий провал на Донбасі-у британській розвідці назвали причину / Reuters

Росіяни готуються до проведення сфальсифікованих "референдумом" на тимчасово окупованих ними територіях на сході України. Про це повідомляє військова розвідка Великобританії в Twitter.

При цьому за сценарієм кремлівська пропаганда планує видати результати, за якою не менше 70% жителів Донбасу нібито хочуть приєднатися до Росії.

Водночас Кремль усвідомив, що плани щодо швидкої окупації Донецької області провалені.

За інформацією британської розвідки, ватажок бойовиків з угруповання "ДНР". "Денис Пушилін заявив російським пропагандистам ‒ дата псевдореферендуму буде оголошена після того, як Росія" повністю звільнить " псевдореспубліку.

"Цілком ймовірно, що Росія знаходиться на просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча неясно, чи прийнято вже остаточне рішення про проведення голосування", – повідомили британські розвідники.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили про те, що окупаційні війська Росії на Донбасі як і раніше завдають ударів з артилерії по широкому фронту. На певних ділянках проводяться пробні атаки, задіяна невелика кількість особового складу.

Однак в останні ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного просування і можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області.

За даними британської розвідки, в останні кілька днів наступ окупантів на Донбасі забуксував. У такій ситуації загарбники ризикують втратити темпи наступального потенціалу.

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