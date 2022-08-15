У Кремля болючий провал на Донбасі: у британській розвідці назвали причини

Країна-агресор готується до проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях на сході України, кажуть британці.
Росіяни готуються до проведення сфальсифікованих "референдумом" на тимчасово окупованих ними територіях на сході України. Про це повідомляє військова розвідка Великобританії в Twitter.
При цьому за сценарієм кремлівська пропаганда планує видати результати, за якою не менше 70% жителів Донбасу нібито хочуть приєднатися до Росії.
Водночас Кремль усвідомив, що плани щодо швидкої окупації Донецької області провалені.
За інформацією британської розвідки, ватажок бойовиків з угруповання "ДНР". "Денис Пушилін заявив російським пропагандистам ‒ дата псевдореферендуму буде оголошена після того, як Росія" повністю звільнить " псевдореспубліку.
"Цілком ймовірно, що Росія знаходиться на просунутій стадії планування проведення референдуму, хоча неясно, чи прийнято вже остаточне рішення про проведення голосування", – повідомили британські розвідники.
Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили про те, що окупаційні війська Росії на Донбасі як і раніше завдають ударів з артилерії по широкому фронту. На певних ділянках проводяться пробні атаки, задіяна невелика кількість особового складу.
Однак в останні ворожі підрозділи не змогли досягти серйозного просування і можуть втратити темпи наступу, набрані після захоплення Лисичанська Луганської області.
За даними британської розвідки, в останні кілька днів наступ окупантів на Донбасі забуксував. У такій ситуації загарбники ризикують втратити темпи наступального потенціалу.
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