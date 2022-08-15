Кухар Путіна зник після вибухів на базі ПВК Вагнера: нові деталі удару ЗСУ

Володимир Путін і Євген Пригожин / tjournal.ru

Куратор російської приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин, якого називають кухарем Володимира Путіна, зник після удару по базі найманців у Попасній Луганської області.

Про це в коментарі Каналу 24 розповів колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак.

"Відносно Пригожина вельми суперечливі дані - з одного боку, є інформація про те, що з ним все прекрасно, але між тим, він не виходить на зв'язок. Приблизна ж цифра постраждалих окупантів - 54 одиниці живої сили", – підкреслив екс-співробітник СБУ.

Він нагадав, що російський військкор, який здав позиції "вагнерівців", того ж дня ще виклав фото з Пригожиним, що дає підстави стверджувати, що він дійсно був у Попасній.

Разом з тим Ступак додав, що після такого казусу, цього воєнкора почали морально знищувати свої ж.

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "здав" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії в свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"Цього разу вчора (14 серпня – ред.) в Попасній точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

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