У Раді запропонували запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях

У двох областях України пропонують запровадити воєнний стан / Фото Reuters

У вівторок, 22 лютого, до Верховної Ради внесли проект постанови № 7095 Про звернення парламенту до президента України щодо оголошення воєнного стану на території Донецької та Луганської областей.

Автор документа - позафракційна народний депутат з Івано-Франківської області Оксана Савчук, йдеться на сайті парламенту.

Також цим же документом пропонується припинити транспортне сполучення з РФ і закрити держкордон з Білоруссю та Росією.

У пояснювальній записці йдеться, що постанова внесена на тлі військової агресії РФ, визнання нею незалежності "ЛДНР", порушення Росією принципів міжнародного публічного права і діючих міжнародних зобов'язань.

Також припинити дипвідносини з Росією пропонує народний депутат з Європейської солідарності Олексій Гончаренко, який зареєстрував проект постанови № 7092.

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Розрив дипвідносин України та РФ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв опрацювати питання розриву дипломатичних відносин з Росією. Він висловив сподівання, що війни проти України не буде. Але додав, що в разі "потужної війни" запровадить в країні воєнний стан.

Тим часом, у Кремлі заявили, що не збираються розривати дипломатичні відносини з Україною і вважають це небажаним. Мовляв, це зробить відносини двох країн і народів ще складнішими.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою на офіційному рівні так званих "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донбасу. Він підписав з Пушиліним і Пасічником договори про дружбу.

Після цього Росія ввела війська на окупований Донбас.

Держдума РФ 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" Росії з "ДНР" і "ЛНР".

Пізніше "угоди" схвалили в Раді Федерації.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що питання "кордонів" визнаних Москвою утворень на окупованому Донбасі будуть вирішуватися в майбутньому.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ визнала "кордони" самопроголошених "Л/ДНР" відповідно до прописаних в їхніх "конституціях". За його словами, всі суперечливі питання щодо кордонів "ДНР" і "ЛНР" Кремль розраховує вирішувати шляхом переговорів.

При цьому "віцеспікер парламенту" терористичної організації "ЛНР" Дмитро Хорошилов вже заявив, що вся Луганська область належить "республіці", тому Україна повинна "добровільно відвести війська".

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