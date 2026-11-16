На Київщині військовий у "самоволці" підірвав гранату: багато загиблих

В результаті вибуху загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина.

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В результаті вибуху гранати під Києвом загинули четверо людей / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

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В результаті вибуху гранати загинули чотири людини, у тому числі неповнолітня

Чоловік, який перебував у СЗЧ, кинув вибуховий пристрій на території домоволодіння

Чотири людини, зокрема неповнолітня, загинули в Броварському районі Київської області внаслідок вибуху, ймовірно, гранати.

Як повідомили в Національній поліції, надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий пристрій на території домоволодіння.

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"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини, – ред.), ймовірно, підірвав гранату. У результаті детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

/ Нацполіція

Експерт попередив про можливе зростання кількості терактів в Україні

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що в Україні може зрости загроза терористичних актів на тлі діяльності російських спецслужб. За його словами, представники РФ можуть організовувати поставки зброї, створювати схованки та готувати диверсійні операції, зокрема проти окремих українських чиновників та відомих публічних осіб.

Експерт наголосив, що українські військові та спецслужби уважно відстежують подібні загрози, оскільки йдеться про цілеспрямовану підготовку атак. Крім того, фіксуються випадки розміщення вибухових пристроїв у громадських місцях, зокрема біля торгових центрів.

Як раніше повідомляв "Главред", Служба безпеки України та Національна поліція зірвали підготовку серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. За даними слідства, організація могла координуватися російськими спецслужбами.

Нагадаємо, у Броварах стався вибух у приватному секторі, який кваліфікували як теракт. У результаті інциденту поранення отримав чоловік, підозрюваних у цій справі вже затримано.

Раніше повідомлялося про те, що в Голосіївському районі Києва стався теракт. За попередніми даними, конфлікт міг мати побутовий характер і виник через тривалі особисті суперечки між сусідами.

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