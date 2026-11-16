У 12 разів більше, ніж у серпні: скільки реактивних дронів РФ може запустити в листопаді

Росія може в рази збільшити інтенсивність ударів реактивними безпілотниками по українських містах уже в листопаді.

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У листопаді росія може атакувати Україну в 12 разів більшою кількістю реактивних дронів / Колаж: Главред, фото: скриншот

Що відомо:

У листопаді РФ може застосувати до 6,5 тисячі реактивних дронів

Кількість реактивних "Шахедів" може зрости у 12 разів порівняно із серпнем

Уряд посилює резервне живлення для захисту критичної інфраструктури

У листопаді Росія може суттєво збільшити кількість атак України реактивними безпілотниками. За прогнозом, протягом місяця ворог може застосувати до 6,5 тисячі таких дронів, що приблизно у 12 разів більше, ніж у серпні. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю Радіо Свобода у Брюсселі.

"У серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних "Шахедів" із Росії. У листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, регулярні атаки ракетами і балістичними. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні", – заявив премʼєр. відео дня

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як Україна готується до російських атак

Корецький зазначив, що уряд працює над захистом критичної інфраструктури та швидким відновленням об’єктів, які неможливо повністю убезпечити від російських ударів.

Зокрема, йдеться про лінії електропередач, протяжність яких становить тисячі кілометрів, а також великі розподільчі пристрої, площа яких сягає десятків гектарів.

"Все для цього і робиться. Плюс альтернативне резервне живлення для критичної інфраструктури. Ось у Дніпрі вже двічі траплявся блекаут через руйнування тих чи інших підстанцій і позбавлення Дніпра постійного постачання електроенергії. Відповідно критична інфраструктура була заживлена. Вода була, окрім дуже поодиноких випадків, де відбувся збій. Тому що перепад напруг все-таки впливає на всю систему та електроніку. І в цілому – на швидке відновлення", – пояснив премʼєр.

Чи витримає енергосистема нові удари РФ цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пояснив, чому цього року росіяни почали масовані удари по енергетиці раніше, ніж зазвичай.

"Зараз, зважаючи на те, що осінь дуже тепла і очікується тепла зима, вони почали раніше. Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив експерт.

Водночас, за оцінкою Прокіпа, у Москві досі розраховують зламати українську енергосистему цієї зими.

"Водночас у Кремлі знову вірять у те, що ось-ось зможуть нас просто „загасити" і дотиснути", - наголосив фахівець.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі УНІАН звернув увагу, що хвилі посилених атак мають певну періодичність, і енергосистема поки витримує цей темп.

"Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - зазначив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру - останні новини

Нагадаємо, вранці 14 листопада російські окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Без електропостачання залишилися майже 50 тисяч родин.

Главред раніше писав, що 11 листопада Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Через атаку частина споживачів у восьми областях залишилася без світла. Найскладнішою ситуація була в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомляли в Міненерго.

Наслідки атак відчули мешканці більшості регіонів. В Укренерго попереджали, що 13 листопада світло вимикатимуть усю добу. Конкретні черги відключень для кожного регіону оприлюднюють обленерго.

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