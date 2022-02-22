Росія планує "надзвичайно жорстоке" вторгнення, щоби "розчавити" Україну - радник Байдена

Військова операція буде дуже насильницькою, заявив Джейк Салліван / Фото Reuters

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія планує "надзвичайно насильницьке" вторгнення в Україну, щобы "розчавити" український народ.

За його словами, "це не буде просто звичайна війна між двома арміями" та обернеться великою кількістю жертв, передає The Hill.

"Ми віримо, що будь-яка військова операція такого розміру та масштабу, який, на нашу думку, планують росіяни, буде дуже насильницькою. Це коштуватиме життя українцям і росіянам, цивільним особам і військовослужбовцям", — сказав Салліван.

"Але у нас також є розвідка, щоб припустити, що буде ще більша форма жорстокості, тому що це не буде просто звичайна війна між двома арміями", — додав він.

"Це буде війна, яку Росія поведе з українським народом, щоб його придушити і завдати йому шкоди", - зазначив радник Байдена.

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Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Також Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про створення ядерної зброї. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Глава Кремля також вважає, що вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії.

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито про "миротворців".

Жителі окупованого Донецька повідомили, що пізно ввечері 22 лютого центром Донецька пройшла величезна колона військової техніки, танків у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення з силами Збройних сил України.

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