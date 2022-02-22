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Зеленський пообіцяв зайнятися розривом дипвідносин з Росією та заговорив про воєнний стан

22 лютого 2022, 12:12

Президент зробив низку гучних заяв.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв опрацювати питання розриву дипломатичних відносин з Росією.

З також заявою президент виступати під час спілкування з пресою в Києві.

Також він висловив сподівання, що війни проти України не буде. Але додав, що в разі "потужної війни" введе в країні воєнний стан.

"А хто це? Ми з ними не спілкуємося", - так Зеленський відреагував на заклики бойовиків "ЛНР" відвести ЗСУ.

Президент заявив про необхідність негайного введення санкцій за визнання "незалежними" так званих "ЛДНР". Він виступив за повне відключення російського газопроводу "Північний потік-2".

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"Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії в 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції повинні включати повну зупинку "Північного потоку-2", - зазначив Зеленський.

читайте також"Скажу про реалії і майбутнє": Зеленський підколів застряглого в минулому ПутінаПрезидент також подякував західним партнерам за підтримку України.

"Ми вдячні будь-якій допомозі. Важлива санкційна допомога. Саме швидка. Росія визнала "ЛДНР" дуже швидко. Світові лідери повинні показати швидку відповідь", - додав Зеленський.

Визнання Росією "ЛДНР" і реакція Зеленського

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії.

Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу".

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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Автор: Сергій Кущ
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Володимир Зеленський новини України
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