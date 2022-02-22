Спірні питання по "кордонах" " ДНР " і " ЛНР " будуть вирішені шляхом переговорів - Путін

"Я не сказав, що війська підуть на Донбас зараз" / скріншот

Росія визнала "кордони" самопроголошених "Л / ДНР" відповідно до прописаних в їх "конституціях", заявив президент Росії Володимир Путін і додав, що всі спірні питання по кордонах "ДНР" і "ЛНР" Кремль розраховує вирішувати шляхом переговорів, пише РИА Новости.

Тим часом він зазначив, що зараз це неможливо, але підкреслив, що в майбутньому все вийде.

На питання про використання російських збройних сил в Донбасі глава РФ відповів, що виконуватиме взяті на себе зобов'язання в разі необхідності.

читайте такожПутін заявив про визнання кордонів" ДНР " і " ЛНР "в рамках їх "конституцій"Крім того, президент РФ вважає, що "найкращим вирішенням питання було б, щоб сьогоднішні київська влада самі відмовилися від вступу в НАТО і дотримувалися б нейтралітету".

Також Путін відповів на питання про те, наскільки далеко готові зайти російські війська на Донбасі.

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"Передбачити конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації. Я не сказав, що наші війська підуть на Донбас прямо зараз", - сказав глав РФ.

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".