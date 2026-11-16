Обмеження електропостачання торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

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Відключення світла 17 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

17 листопада в Україні діятимуть графіки відключень

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

Для населення передбачені погодинні відключення від 1 до 3 черг

У вівторок, 17 листопада, у частині регіонів України діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Відключення діятимуть протягом усієї доби.

Як повідомили в "Укренерго", для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

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"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться в повідомленні.

Актуальні графіки відключень за конкретними адресами потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Черги ідключень світла / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема нові удари РФ цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пояснив, чому цього року росіяни почали масовані удари по енергетиці раніше, ніж зазвичай.

"Зараз, зважаючи на те, що осінь дуже тепла і очікується тепла зима, вони почали раніше. Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив експерт.

Водночас, за оцінкою Прокіпа, у Москві досі розраховують зламати українську енергосистему цієї зими.

"Водночас у Кремлі знову вірять у те, що ось-ось зможуть нас просто „загасити" і дотиснути", - наголосив фахівець.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі УНІАН звернув увагу, що хвилі посилених атак мають певну періодичність, і енергосистема поки витримує цей темп.

"Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - зазначив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Главред писав, що російські війська продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок останніх ударів на сході країни виникли масштабні знеструмлення, найскладніша ситуація спостерігається у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електропостачання.

Раніше повідомлялося, що інфраструктура Києва виявилася недостатньо підготовленою до холодного сезону, особливо в питаннях стабільного забезпечення населення теплом. Про це заявив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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