Що відомо:
- 17 листопада в Україні діятимуть графіки відключень
- Обмеження діятимуть протягом усієї доби
- Для населення передбачені погодинні відключення від 1 до 3 черг
У вівторок, 17 листопада, у частині регіонів України діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Відключення діятимуть протягом усієї доби.
Як повідомили в "Укренерго", для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності. Для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.
"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться в повідомленні.
Актуальні графіки відключень за конкретними адресами потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).
Чи витримає енергосистема нові удари РФ цієї зими
Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пояснив, чому цього року росіяни почали масовані удари по енергетиці раніше, ніж зазвичай.
"Зараз, зважаючи на те, що осінь дуже тепла і очікується тепла зима, вони почали раніше. Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив експерт.
Водночас, за оцінкою Прокіпа, у Москві досі розраховують зламати українську енергосистему цієї зими.
"Водночас у Кремлі знову вірять у те, що ось-ось зможуть нас просто „загасити" і дотиснути", - наголосив фахівець.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі УНІАН звернув увагу, що хвилі посилених атак мають певну періодичність, і енергосистема поки витримує цей темп.
"Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - зазначив він.
Відключення світла - останні новини
Главред писав, що російські війська продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок останніх ударів на сході країни виникли масштабні знеструмлення, найскладніша ситуація спостерігається у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.
Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електропостачання.
Раніше повідомлялося, що інфраструктура Києва виявилася недостатньо підготовленою до холодного сезону, особливо в питаннях стабільного забезпечення населення теплом. Про це заявив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв.
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