Обмеження щодо Starshield в Україні тривають уже сьомий день, але ані в Пентагоні, ані в SpaceX жодних пояснень з цього приводу не надали.

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У Білому домі прокоментували роботу Starlink в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

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Трамп прокоментував питання щодо можливих обмежень Starlink для України

У посольстві України заявили, що від SpaceX не надходить жодних роз'яснень

Президент США Дональд Трамп прокоментував питання щодо можливих обмежень роботи супутникової системи Starlink в Україні.

Як підкреслив американський президент під час спілкування з журналістами, йому нічого не відомо про цю проблему.

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Трамп зазначив, що не чув про це і не знає, чи відповідає ця інформація дійсності.

У Трампа запитали, чому Україна знову стикається з обмеженнями у роботі Starlink. Американський президент стверджує, що не чув про це.

"Не знаю, чи це справді так. Я про це не чув", - відповів господар Білого дому.

/ Інфографіка: Главред

Що кажуть у посольстві України

Обмеження щодо Starshield в Україні тривають уже сьомий день, але ані в Пентагоні, ані в SpaceX жодних пояснень з цього приводу не надали, заявив тимчасовий повірений України в США Денис Сенік.

"Сьогодні вже сьомий день діють обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України, при цьому ні від Пентагону, ні від компанії SpaceX не надходить жодних відповідей чи роз’яснень", - зазначив він.

Сенік повідомив, що до посольства України звертаються американські ЗМІ, які розповідають, що в Пентагоні на їхні запити відповіли, що нібито жодних обмежень не існує.

"Хочу зазначити абсолютно однозначно: це суперечить реальному стану справ на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості дійсно діють", - підкреслив дипломат.

Він додав, що ці обмеження потребують термінового роз’яснення та вирішення, оскільки мають реальні наслідки для операцій в Україні. Сенік наголосив, що "сім днів без відповідей - це занадто довго".

/ @DenysSienik

Starlink в Україні - новини за темою

Раніше сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс вимагали від Ілона Маска зберегти всі документи, що стосуються обмежень, які SpaceX запровадила для України щодо користування супутниковими сервісами Starlink і Starshield. До 30 листопада мільярдер має письмово підтвердити, що компанія вжила всіх необхідних заходів для збереження документації.

Нагадаємо, засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

Як повідомляв Главред, керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що обмеження швидкості Starlink і Starshield завдають удару по українській протиповітряній обороні та звужують її можливості щодо знищення ворожих повітряних цілей. Причини обмежень українська сторона наразі з’ясовує разом із партнерами у Сполучених Штатах.

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